Retail in grote steden lijdt het meest onder corona pandemie

De retail in de grootste steden van Nederland lijdt het meest onder de crisis, zo meldt INretail in een persbericht. Die conclusie blijkt uit een analyse van omzetten en bezoekersaantallen die winkelketens van dertien grote steden hebben geleverd.

Uit de resultaten blijkt dat in Amsterdam en Groningen het aantal bezoekers van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober nog maar 53 procent van dezelfde week vorig jaar was. In Den Haag halveerde het aantal bezoekers, en Rotterdam en Utrecht noteerden 45 procent en 44 procent minder bezoekers dan in dezelfde week in 2019. Almere en Haarlem doen het relatief nog het best: die zagen 73 en 71 procent van de bezoekersaantallen van vorig jaar.

Uit de analyse van de bezoekersaantallen blijkt dat de steden gemiddeld 35 procent minder bezoekers trokken, aldus het persbericht. “De gemiddelde omzet bleef bij de retailers in de dertien grote binnensteden steken op 75 procent van de omzet van vorig jaar in diezelfde week. De hoofdstad kwam niet verder dan 44 procent. In Utrecht werd 36 procent minder omzet genoteerd, in Groningen 34 procent en in Rotterdam en Den Haag 32 procent. Met 19 procent minder omzet komt Almere er het best vanaf. Andere steden noteerden tussen de 10 procent en 26 procent minder omzet vorige week, in vergelijking met 2019.”

De steden die in de analyse werden meegenomen, zijn: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht. INretail sluit het persbericht af door winkels op te roepen zich voor te bereiden op de mondkapjesplicht: “veiligheid blijft topprioriteit, ook voor de retail.”

Beeld: Pexels