Retail inspiratie: 5 nieuwe winkelconcepten van het tweede halfjaar van 2020

Fysieke winkels zijn en blijven het visitekaartje van een merk of bedrijf. Bent u bezig met het maken van nieuwe plannen voor het komende jaar en hoort daar een winkel make-over bij? FashionUnited zet enkele nieuwe winkelconcepten op een rij van het afgelopen jaar voor een dosis inspiratie.

De social retail-winkel van Burberry

Bij het horen over het nieuwe concept van Burberry ontstonden meteen een aantal vragen. Hoe gaat een social retail winkel in zijn werk? Het Britse modehuis debuteerde dit jaar het concept in Shenzen, China. Elke ruimte in het concept biedt de bezoeker weer een andere interactieve ervaring. De winkel is onder andere gelinkt aan een speciaal WeChat mini-programma en de gehele winkel draait om deelbare content zodat er een link ontstaat tussen fysieke retail en de social media wereld. Bezoekers krijgen een eigen avatar die steeds verder ontwikkeld naarmate de interactie met Burberry toeneemt. De etalage is interactief, de paskamers beschikken elk over een eigen playlist en alle items in de winkel zijn voorzien van een QR-code zodat de klant extra informatie kan verwerven.

Beeld: Burberry Plc

Moose in the City introduceert nieuw concept

Antwerpse concept store werd dit jaar in een nieuw jasje gestoken. De winkelindeling is helemaal onder handen genomen en de winkel heeft daarnaast ook een nieuw logo.

Beeld: Moose in the City

Nike introduceert Nike Rise

Nike blijft innoveren en introduceerde dit jaar in Guangzhou, China, ‘Nike Rise’ . Het concept is data-driven en reageert op realtime sportmomenten in de stad, aldus het persbericht destijds. De data van de Nike-leden wordt gebruikt om de ervaring in de winkel te personaliseren naar de behoeftes van de klant op dat moment in die regio.

Beeld: Via Nike newsroom

Casa Lois van Lois Jeans

Lois Jeans kiest er dit jaar voor om de winkel in te richten als een Spaanse finca, huizen die je op het platteland van Spanje vindt. De winkel is getransformeerd tot een warme en huiselijke omgeving. Er werd gekozen voor Spaanse invloeden omdat Lois Jeans is opgericht in het Spaanse Valencia. Het concept heeft dan toepasselijk genoeg ook de naam ‘Casa Lois’ gekregen’.

Beeld: Lois Jeans

We Fashion gooit het over een andere boeg in vernieuwde flagship

Na anderhalf jaar ontwerpen en voorbereiden debuteert We Fashion in november het nieuwe winkelconcept in Amsterdam. De winkel straalt rust uit door de grijs-beige kleur die overal in de winkel is toegevoegd. Het concept is volledig modulair, waardoor het visual merchandising team steeds een andere sfeer neer kan zetten. De tops van de displays zijn namelijk makkelijk te wisselen met een van de andere tops die eronder gestapeld zijn. Zo kan gekozen worden voor hout, glas, gerecycled karton of gerecycled plastic.

De winkel heeft enkele bijzondere features, zoals een disco lift voor de kinderen en juist een zen-lift voor de mannen naar de mannenafdeling. De paskamers zijn uitgerust met speciaal flatterend licht en hebben een ‘ring for service’-bel.