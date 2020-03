Retailen tijdens de coronacrisis: Zo pakken deze Nederlandse winkeliers het aan

Zullen de Nederlandse winkels open blijven of zal een gedeeltelijke sluiting plaatsvinden zoals in België. Het zijn spannende tijden voor de retail, maar het leidt ook tot creatieve oplossingen, zo blijkt uit een rondgang onder Nederlandse winkeliers. Want hoe ga je om met mensen die hun huis niet meer willen verlaten en dus niet meer naar een geopende winkel komen? Of wat als de winkel zelfs gesloten is - welke opties heeft u dan nog als retailer? Tips van uw mede-retailer.

Schoenenpoets service via de post in plaats van in de winkel

SchoenenZaken in Groningen laat zien dat service ook in tijden van crisis doorgaat. Normaal gesproken kunnen klanten hun schoenen laten poetsen in de winkel, maar nu blijft de retailer deze service op creatieve manier toch aanbieden. Op de website is namelijk de schoenpoets module voor 25 euro te bestellen. Klanten krijgen een verzendlabel die ze kunnen gebruiken om de schoenen op te sturen naar de zaak. Binnen een week krijgt de klant de schoenen, gepoetst en wel, weer retour.

Een webshop op Instagram en videobellend snuffelen

Tweedehands kinderkledingwinkel Old West in Amsterdam kreeg de afgelopen dagen nauwelijks meer bezoekers. Ook online bestellen was voor klanten moeilijk: de winkel heeft geen vaste webshop. Eigenaars Floortje Mebus en haar collega Sofie Felperlaan bedachten een alternatief: ze creëerden een tijdelijke webshop via Instagram. Het tweetal fotografeert zo veel mogelijk kleding en plaatst de foto’s op Instagram Stories. “Klanten kunnen een Instagrambericht sturen om een kledingstuk te bestellen”, vertelt Mebus telefonisch aan FashionUnited. Ook kunnen ze op verzoek videobellen met Sofie of Floortje, die de klant dan al bellend door de winkel leidt. Mebus: “Of we sturen een filmpje op van een bepaalde maatcategorie. Dan kan de klant zelf even snuffelen.”

“Het is lekker houtje-touwtje allemaal”, lacht Mebus, maar de strategie loopt volgens de eigenaar prima. “We hebben vandaag al veertien pakketten verstuurd. Bestellingen binnen Amsterdam bezorgen we direct met de fiets. Daarbuiten doen we de pakketten op de post.”

Wat als de winkel dicht gaat? Deze Nederlandse retailers delen hun aanpak

Ook Berit van Olphen, van tweedehandswinkel Kolifleur wendt zich tot Instagram. De ondernemer verkocht al wel items via het kanaal, maar breidt dit nu om voldoende omzet te houden nu de winkel dicht is. Verzendkosten heeft ze voor deze bestellingen via Instagram geschrapt. “Ik kies items die goed uitkomen op de foto en waarvan ik weet dat ze voldoende onderscheidend zijn zodat mensen ze nu online willen kopen,” aldus Van Olphen tegen FashionUnited. “Ik doe dit ook om in beeld te blijven bij mijn klanten, zodat hun nieuwsgierigheid is gewekt wanneer wij weer open kunnen en ze langskomen.”

Bestellen via Whatsapp

Karin Vink, eigenaresse van het merk Femmes du Sud, deelt met FashionUnited de tip om via WhatsApp zaken te doen. “Zonder webshop ben je op deze manier toch online bereikbaar en zijn de lijnen kort.” Vink tipt om WhatsApp als service en communicatiemiddel in te zetten. “De klant kan vragen stellen via WhatsApp en zelfs een bestelling doen in combinatie met een betaalverzoek.

Tips uit China Retailers in China kregen al eerder te maken met de situatie waar Nederland nu in zit en erger. Daarom kijken we ook kort naar de tips die Chinese retailers hebben gedeeld. Privé chats, zoals de tip van Vink op het gebied van Whatsapp, leverde in China goede resultaten. Ook werden door veel warenhuizen een livestream opgezet waardoor de online omzetten gestuwd werden. Dit sluit dan weer aan bij de verkoopstrategie van Old West Amsterdam waar ze de klant virtueel door de winkel heen leiden. Meer over de aanpak van Chinese retailers leest u hier .

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Caitlyn Terra en Nora Veerman.

Beeld: Pexels