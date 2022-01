Retailers lopen 2 miljard euro omzet mis in lockdown, brancheorganisaties eisen heropening

In bijna drie weken lockdown hebben Nederlandse winkeliers ruim twee miljard euro omzet zien verdampen. Dat blijkt uit een berekening van brancheorganisatie INretail, waarover vanochtend werd gepubliceerd in het AD. INretail pleit samen met MKB-Nederland, de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) voor een snelle heropening van niet-essentiële winkels.

“Winkeliers kampen met forse belastingschulden van de vorige lange sluiting. Om vervolgens tijdens de drukste tijd van het jaar weer dicht te moeten. Om moedeloos van te worden,” aldus INretail-directeur Jan Meerman in het AD. Volgens Meerman zorgen de strikte maatregelen ook voor een afname van het draagvlak voor de lockdown onder consumenten. Ook een woordvoerder van MKB-Nederland stelt tegenover de krant dat te strenge maatregelen economisch en sociaal gezien niet goed zijn.

Dat Nederlanders intussen wel over de grens kunnen shoppen maakt de situatie er niet beter op. “Het is zo pijnlijk om te zien dat een stad als Antwerpen zo veel Nederlandse shoppers ontvangt,” zegt RND-directeur Eus Peters in het AD. Winkeliers die zijn aangesloten bij de RND willen zo snel mogelijk in gesprek met het nieuwe kabinet om te overleggen over de heropening van winkels, zo staat in een nieuwsbericht van de organisatie.

Volgens de organisaties kunnen winkels met mondmaskerplicht, afstandsnorm en hygiënemaatregelen en veilig klanten ontvangen. Eventueel kunnen nog andere maatregelen worden ingevoerd, zoals winkelen op afspraak. Tegen een coronatoegangsbewijs bestaat nog weerstand. De RND zegt nog ‘geen overtuigend bewijs van het OMT’ te hebben gezien dat de toegevoegde waarde van een toegangsbewijs aantoont. INretail, dat aanvankelijk fel tegen het toegangsbewijs gekant was, meldde <a href=”https://fashionunited.nl/nieuws/retail/nederlandse-winkels-staan-open-voor-coronapas-zolang-ze-maar-open-kunnen/2022010552193” target=”_self”><u>gisteren</u></a> dat het die optie niet meer uitsluit. Dat winkels open kunnen, heeft volgens de brancheorganisatie de hoogste prioriteit.