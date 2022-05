Rihanna’s Savage x Fenty opent zes extra fysieke winkels in de Verenigde Staten

Na aankondiging van de eerste vijf fysieke winkels in januari van dit jaar, opent Rihanna’s Savage x Fenty nu nog zes bijkomende fysieke winkels in de Verenigde Staten, zo meldt het merk op Instagram. De nieuwe winkels openen in Chicago, Long Island, Atlanta, Detroit, St. Louis en Newark.

In januari opende het merk de eerste stenen winkel in Las Vegas, waarop winkels in Houston, Los Angeles, Philadelphia en Washington DC al snel volgden. De aankondiging in januari vond plaats na een interview van Bloomberg met de co-president en chief merchandising & design officer van Savage x Fenty, Christine Pendarvis. Zij kondigde in dit gesprek destijds nog aan dat de opening van fysieke winkels in de Verenigde Staten plaatsvinden met mogelijkheid tot uitbreiding in Europa op een later moment.

Volgens WWD reageert Savage x Fenty nog niet op vragen over wanneer de winkels openen. Wel deelde Christiane Pendarvis, mede-president en hoofd merchandise officier van Savage x Fenty, tijdens de ICR 2022 retail conferentie in januari van dit jaar volgens WWD nog mee dat: ‘’Retail het merk de kans biedt huidige volgers beter te ondersteunen, en daarnaast nieuwe volgers te genereren.’’

Savage x Fenty lanceerde in 2018 als inclusief lingeriemerk voor alle lichaamstypes. Het label won met name aan bekendheid door zijn jaarlijkse catwalkshow die via Amazon Prime wordt gepresenteerd, met een diverse cast aan beroemdheden die de lingerieselecties toont.