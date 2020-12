RMC: Veilig winkelen kan, maar laat je niet verrassen

Wanneer is een winkelstraat te druk indien 1,5 meter afstand gehouden moet worden? Die vraag wil Bureau RMC beantwoorden, zo wordt gemeld in een persbericht. Om meer licht te werpen op winkelstraat drukte en besmettingsgevaar, heeft het bureau onderzoek gedaan naar drukte in winkelstraten en wanneer het beste moment is voor consumenten om te winkelen — en hoe dit veilig gedaan kan worden.

Er is niet exact duidelijk wanneer het niet meer veilig is, zo wordt in het persbericht vermeldt, maar Bureau RMC adviseert consumenten om niet te gaan winkelen op zaterdagen tussen 15:00 en 16:00 of op de koopavond tussen 19:30 en 20:30, de traditionele piekdruktemomenten. Of er tijdens deze momenten een besmettingsrisico aanwezig is, hangt af van meerdere lokale factoren, zoals de de breedte van de bewuste winkelstraat en het moment waarop men winkelt.

De huidige druktecijfers liggen ruim 40 procent onder die van vorig jaar, aldus het persbericht, maar een ding staat vast: “de perceptie over drukte is in dit Coronajaar sterk veranderd. Op stoepen maken mensen omtrekkende bewegingen om elkaar met anderhalve meter te kunnen passeren en de winkelstraat wordt snel als te druk ingeschat, terwijl het beduidend rustiger is dan vorig jaar. ”

De recente overbelasting van pakketbezorgers en het zachte klimaat zullen misschien de drukte in fysieke winkelstraten opdrijven. Waakzaamheid is dus geboden, meldt RMC: “Wij denken, mits de juiste maatregelen getroffen worden om drukte real time in beeld te brengen, de drukte in december niet het niveau van 2019 zal bereiken. Veilig winkelen kan, maar laat je niet verrassen. Ons devies is ‘meten is weten’.”

Beeld: Aygin Kolaei for FashionUnited