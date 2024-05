Rotterdam trekt grote modenamen: Dit maakt de stad aantrekkelijk

Rotterdam, het is een stad die (mode)retailers maar al te graag toevoegen aan hun locatielijstje en waar commerciële merken zelfs hun grootste flagshipstores ter wereld openen. De stad is aantrekkelijk; men kan er makkelijk parkeren, het centrum ligt pal naast het treinstation Rotterdam Centraal en het heeft een divers aanbod. De afgelopen maanden onderging de stad een professionaliseringsslag. Wat betekent dat? FashionUnited spreekt met diverse partijen en zet de ontwikkelingen op een rij.

Rotterdam dankt zijn naam aan de rivier Rotta en een dam die rond 1270 werd aangelegd die een grote rol speelde in de visserij. Al snel werd het ook een handelsplaats en werden de eerste havens er aangelegd. De plaats bloeide uit tot havenstad dat schepen van over heel de wereld ontving. Pas aan het einde van de negentiende eeuw kreeg het centrum van de stad meer allure; de stadswallen werden afgebroken en verdedigingswerken werden verwijderd om meer ruimte te maken voor gebouwen, zoals winkels, een nieuw stadhuis en een postkantoor. Op 14 mei 1940 veranderde de bloeiende stad in puin toen Duitsland de stad bombardeerde. De aanval duurde slechts een kwartier, maar was krachtig genoeg om het hart van de stad volledig te vernielen.

Na de oorlog verlangde Rotterdam naar vernieuwing en modernisering. Er werd besloten veel beschadigde gebouwen niet te herstellen, maar te slopen. Dat gebeurde ook met het gebouw van De Bijenkorf. In 1957 werd het warenhuis opnieuw gebouwd en staat tot op de dag van vandaag symbool voor de wederopbouw van de stad. Rotterdam krijgt een ‘werkstad’-imago en ontwikkelt zich tot een van de meest moderne Nederlandse steden. Het is niet voor niets dat (inter)nationale modemerken staan te springen om een ruimte in de stad.

De retailwereld van de havenstad blijft continu in beweging. Vorig jaar opende de Spaanse modegigant Zara er zijn grootste flagshipstore ter wereld, terwijl dit jaar verschillende (mode)merken verhuizen naar grotere panden, een betere locatie of het huidige pand toekomstbestendig maken. Rotterdam ondergaat een optimaliseringsslag, zo vertellen retailexperts van vastgoedadviseur CBRE, Gareth Tsang en Giang Bui, aan FashionUnited.

De voorkant van de Vanilia-winkel in Rotterdam. Credits: Vanilia

De tailoring service in de Vanilia-winkel in Rotterdam. Credits: Vanilia

Grotere panden om de klantbeleving te optimaliseren

Die optimaliseringsslag neemt diverse vormen aan. Zo zijn er retailers die meerdere, kleinere filialen verruilen voor een grote flagshipstore om de klantbeleving te optimaliseren. Het is iets waar Zara bijvoorbeeld voor kiest. De Spaanse modegigant opende in november 2023 ‘s werelds grootste flagshipstore aan de Coolsingel. De winkel telt 9.000 vierkante meter en is voorzien van een Zara Home-afdeling, maar biedt ook ruimte voor cosmetica, schoenen en sportkleding. Het filiaal is voorzien van zelfscankassa’s en werkt met QR-codes om pashokjes te reserveren. Ook H&M Group nam het pand op de Lijnbaan onder handen en heropende de deuren op 15 februari met een nieuw, ruimer interieur. “(Mode)ketens zijn ervan overtuigd dat zij de beste beleving kunnen bieden op een centrale plek. Men vindt hier het complete aanbod, de volledige belevenis”, vertelt Tsang.

De kleinere vestigingen worden afgestoten en komen leeg te staan, maar dat is volgens de retailexpert in Rotterdam geen probleem, mits deze panden op de beste locaties zijn gelegen. Locaties die minder gelegen zijn, zijn uitdagender. “We zien dat deze panden relatief snel een nieuwe invulling krijgen. Zo wilde Uniqlo al heel lang naar Rotterdam komen. Deze kledingretailer vestigde zich in een van de oude Zara’s.”

Ook Vanilia verhuisde naar een groter pand in Rotterdam. Het damesmodemerk zat gevestigd op de Beurstraverse (De Koopgoot), maar ruilde deze locatie voor een groter pand in de Meent. Het karakteristieke, monumentale pand telt twee verdiepingen waar Vanilia niet alleen haar collectie tentoonstelt - er is ook ruimte voor een in-house atelier, waar vermaak- en reparatie-opdrachten worden uitgevoerd. “De Meent is een charmante straat waar consumenten voor van alles terecht kunnen; van een goede kop koffie tot een luxe diner en van winkelen tot een high-end cosmeticamerk. Wat ons betreft zijn dit de perfecte omstandigheden voor een Vanilia-boutique”, deelt Michel Hulzebosch, eigenaar van Vanilia, met FashionUnited. “Bovendien was het filiaal aan de Beurstraverse de enige die niet was gevestigd in een monumentaal pand. Het Timmerhuis [het pand waar Vanilia nu is gevestigd, red.] is een historisch gebouw dat na de Tweede Wereldoorlog is ontworpen en gebouwd voor gemeentelijke diensten die hielpen bij de heropbouw van de stad. Het maakt de cirkel rond.”

's werelds grootste Pull&Bear-winkel in Rotterdam Credits: Pull&Bear.

Credits: Pull&Bear

Relocatie voor de beste ligging

Niet alleen de verhuizing naar grotere panden zorgt voor optimalisatie van de stad, ook de locatie van winkels speelt een rol. Zo ziet Tsang dat modebedrijven hun formules bij elkaar proberen te houden door de strijd aan te gaan voor de beste locaties. Pull & Bear verhuisde bijvoorbeeld van het einde van de Lijnbaan (nummer 54) naar een plaats dichterbij het hart van de stad in dezelfde straat (nummer 132), tegenover concurrent H&M. De modeketen, onderdeel van de Spaanse Inditex groep, toverde het pand om tot zijn ‘grootste flagshipstore’ ter wereld en introduceerde er zijn nieuwe winkelconcept met zelfscankassa’s en een geautomatiseerd systeem voor het verzamelen en retourneren van online bestellingen. Om de winkeldigitalisatie compleet te maken bevat de vestiging op iedere verdieping twee paskamers die ingericht zijn als contentruimte met afgestelde verlichting en spiegels. Het pand zit op steenworp afstand van haar zus - Zara.

Ook Van Haren kiest voor een relocatie: De schoenenketen verhuist van de Hoogstraat naar het oude WE Women pand op de hoek van het Beursplein en Rode Zand. Daarnaast doet Nike opnieuw zijn intrede in de stad. De Amerikaanse sportmodegigant opent na vijf jaar weg te zijn geweest dit voorjaar weer een winkel op de Lijnbaan. “Relocaties van modeketens zijn onderdeel van de optimaliseringsslag, waarbij ze op zoek gaan naar betere plekken en betere panden. Het is niet zo zeer dat Rotterdam interessanter is geworden, de stad is altijd interessant gebleven.”

Rotterdam beschikt bovendien over moderne panden, waardoor het makkelijker is een pand in deze stad uit te bouwen of te renoveren, legt Tsang uit. In steden als Amsterdam en Den Haag heeft men al snel te maken met smallere, historische panden die de mogelijkheden beperken. Daarnaast is een groot deel van de Rotterdamse binnenstad eigendom van institutionele beleggers, vertelt de retailexpert. “Je ziet dat deze eigenaren investeren in de panden om hun vastgoed goed te houden en om het (winkel)gebied te verbeteren. Zij verbouwen de panden volledig - van binnen en van buiten - zoals bijvoorbeeld gebeurde bij de nieuwe Zara.”

De winkel van Munie&Co in Rotterdam. Credits: Munie&Co/Wesley Stroo

De winkel van Munie&Co in Rotterdam. Credits: Munie&Co/Wesley Stroo

Een gevarieerd aanbod is key

Dat Rotterdam een optimaliseringsslag doorgaat, en grotere (mode)ketens hun slag slaan, betekent niet dat er geen ruimte is voor jongere mode-ondernemers. Op de Lijnbaan, de Koopgoot en de Meent vindt men heel wat winkels en boetieks van jonge modeontwerpers, zoals Sinan Karaca, Levie Merckens en Richard Lopes Mendes van Clan de Banlieue. Ook streetwearmerk Equalité kiest Rotterdam uit als stad om zijn allereerste flagshipstore te openen.

Omar Munie, oprichter van Munie&Co, opende in oktober 2023 zijn tweede winkel op de Beurstraverse. De vestiging telt zo’n 125 vierkante meter en biedt naast het eigen merk Munyé ook producten aan van onder andere True Religion, Sergio Tacchini, Supreme, Nike en Adidas. De Nederlandse streetwear retailer koos de Koopgoot, omdat de modebewuste, jonge en eigentijdse doelgroep daar te vinden is, zo vertelt een woordvoerder van Munie&Co. “Bovendien geloven we sterk in de potentie van Rotterdam als retailhub in Nederland. Het feit dat retail, wonen en werken zo nauw met elkaar verweven zijn in het bruisende centrum van Rotterdam, draagt bij aan een levendige winkelsfeer en zorgt ervoor dat het centrum niet alleen afhankelijk is van toeristen, maar ook de lokale bevolking die in de stad woont en werkt hier nog graag komt.”

Onderscheidende formules met jonge modeontwerpers hebben, volgens een woordvoerder van Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam, inderdaad een grote aantrekkingskracht onder hun fans en zorgen voor inclusiviteit binnen de doelgroep van het winkelend publiek in het centrum van Rotterdam. “Bovendien bekrachtigen de komst van steeds meer duurzame retailformules, zoals OX.Space, en (vegan) horecazaken dit. Samen met de bijzondere architectuur van de stad, musea, een uitgebreid horeca aanbod, maar ook de komst van RIF010 (het eerste Urban Golfsurf centrum ter wereld) is Rotterdam een verrassende bestemming.” Ook retailexpert Bui beaamt dit. Zij benadrukt dat de reuring in een stad belangrijker wordt wil de consument het zien als een aantrekkelijke bestemming. “De moderne consument vindt het belangrijk om naast een divers winkelaanbod ook een variëteit aan horeca en vrijetijdsbestedingen te hebben. Men komt niet alleen in de stad om te winkelen, maar maakt er al snel een dagje uit waarbij alle aspecten aan bod komen; van lunchen tot een bioscoopbezoek, en van winkelen tot een middagje in het museum. Bovendien wordt er ook geïnvesteerd in het woonaanbod van de stad wat een positief effect heeft op de bevolkingsgroei. Dat maakt de cirkel rond.”

Hoe ziet de toekomst van Rotterdam eruit? Als het aan Tsang en Bui ligt, kan er enkel positief naar Rotterdam als retailhub worden gekeken. “Er zijn momenten geweest waarbij diverse (mode)retailers tegelijkertijd failliet werden verklaard, waardoor panden leeg kwamen te staan. Als je ziet hoe snel deze ruimtes weer worden opgevuld door mooie partijen, geeft dat wel aan hoe sterk de aantrekkingskracht van Rotterdam is voor de retail”, deelt Tsang. “Bovendien”, voegt Bui toe, “blijft Rotterdam compact en overzichtelijk. Zodra een pand beschikbaar komt op de beste plek, is het in mum van tijd weer opgevuld.”