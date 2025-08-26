Runnersworld opent circulaire winkel met meubels van gerecyclede schoenen

Sportretailer Runnersworld opent woensdag 27 augustus in Eindhoven een winkel die volledig is ingericht dankzij het verwerken van oude hardloopschoenen. Zo’n 22.000 ingeleverde paren zijn verwerkt tot toonbanken, wandpanelen en een speciale hardloopvloer. Met het circulaire concept wil de keten afval verminderen en hergebruik stimuleren, aldus het persbericht.

Sinds 2016 zamelt Runnersworld schoenen in, waarvan er inmiddels ruim 80.000 zijn opgehaald. Voor het nieuwe winkelinterieur werkt de retailer samen met recyclingbedrijf FastFeetGrinded en productiepartners Pyrasied, Swooda en Soboçan. “We zijn de eerste sportwinkel in Nederland waar onze klanten hun eigen ingeleverde schoenen terugzien in de winkelinrichting,” zegt Danny Pormes, eigenaar van Runnersworld Hoorn en oprichter van FastFeetGrinded, in een persbericht.

Naast de circulaire inrichting introduceert de keten ook een app, ontwikkeld door Utilitarian. De tool registreert elke ingeleverde schoen, koppelt deze direct aan het recyclingproces en beloont consumenten voor deelname. Volgens Runnersworld-franchisegever EK Sport wordt dit systeem later getest bij Intersport en uiteindelijk breder uitgerold.

“Na Eindhoven gaan we onze vestigingen in Rotterdam en Hoorn ombouwen volgens dit circulaire concept,” vertelt Ron Bruinenberg, manager Retail & Expansion van EK Sport, in een persbericht. “Daarnaast gaan we testen met de registratie-app bij drie Intersport-filialen.”

Het project is een opmaat naar een groter doel: het ontwikkelen van volledig gerecyclede hardloopschoenen.“Daarmee kunnen we, gelet op de vele lopers in Nederland en de beperkte levensduur van hardloopschoenen, uiteindelijk de meeste winst behalen”, aldus Bruinenberg.