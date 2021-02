Rutte: ‘Weinig ruimte’ voor versoepelingen na 2 maart

De kans dat non-foodwinkels vanaf 3 maart weer open mogen, lijkt klein. Tijdens een kamerdebat op donderdag zei premier Mark Rutte dat hij weinig ruimte ziet voor versoepelingen na 2 maart, wanneer de lockdown in zijn huidige vorm afloopt. De premier maakt zich zorgen over de stijgende besmettingscijfers. Op donderdag meldde de Rijksoverheid 4.618 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal sinds het begin van februari. Rutte: “Het ziet er niet hoopvol uit.”

Brancheorganisatie Inretail luidt intussen de noodklok voor de Nederlandse retail. De omzetten in januari waren ‘dramatisch’, zo schrijft de brancheorganisatie vandaag in een persbericht. Uit rondvraag onder 1.300 retailers blijkt dat bij bijna driekwart van de gesloten winkels de omzet met zestig tot honderd procent terugliep. 56 procent van de ondernemers kampen momenteel met liquiditeitsproblemen. 72 procent van hen zegt nu bovendien ‘heel erg bezorgd’ te zijn over het voortbestaan van hun bedrijf. Half januari was dit nog 63 procent.

Volgens de organisatie moeten de winkels ‘zo snel mogelijk heropenen om het tij te keren’. De organisatie pleit voor heropening op 3 maart, wanneer de lockdown in zijn huidige vorm afloopt. “De lente komt eraan,” schrijft Inretail. Consumenten willen nieuwe dingen kopen en helpen zo de problemen bij winkeliers oplossen maar het kabinet houdt dit tegen, terwijl de winkels coronaproof open kunnen zijn.”