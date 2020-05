‘s Hertogenbosch neemt maatregelen tegen drukte in binnenstad

Na een succesvolle proef met eenrichtingsverkeer voor voetgangers in de binnenstad, breidt ‘s Hertogenbosch deze maatregel uit om drukte in de straten te reguleren. Dat meldt het Brabants Dagblad.

Concreet worden de loopstromen in de binnenstad vanaf dit weekend van elkaar gescheiden middels markeringen op de grond en borden. Ook is het de bedoeling dat bezoekers zoveel mogelijk aan de rechterkant van het pad lopen, schrijft de krant. De gemeente zet gastheren- en vrouwen in die mensen moeten helpen herinneren aan de maatregelen.

“Het eenrichtingsverkeer - zo zien we na de eerste proef - draagt voorzichtig positief bij aan het reguleren van de drukte in de wat nauwere straatjes. Daarom zetten we dat het komende weekend opnieuw in,” aldus de gemeente ‘s Hertogenbosch.