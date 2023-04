‘Sapph-moederbedrijf wil opschalen naar tien winkels’

Ultraviolet Group, het moederbedrijf van de merken Sapph, Ultraviolet en Ultraman, wil de komende jaren het eigen winkelnetwerk opschalen naar tien winkels. Op dit moment heeft de groep twee eigen winkels.

Eigenaar Annique van der Zande meldt de plannen aan Retailtrends. Het nieuws komt kort nadat Ultraviolet Group een investering van 1,6 miljoen euro binnenhaalde. De investering werd gedaan door Orange Wings Investment van ondernemer Shawn Harris. Destijds werd al gemeld dat de investering ingezet zou worden voor internationale expansie en het vergroten van de merkbewustzijn van Ultraviolet, de groei van het merk Sapph en de lancering van UltraMan in combinatie met de opening van nieuwe merkwinkels.

Tien eigen winkels zijn volgens Van der Zande genoeg in Nederland. “Dan heb je een aardige coverage in Nederland. Het is belangrijk om niet in elke stad op de hoek van de straat te zitten, maar je wilt ook goede spreiding,” aldus de ondernemer tegen Retailtrends.

De groep is niet alleen actief in Nederland. In maart opende ook een gezamenlijke brandstore van Sapph en Ultraviolet in Antwerpen. Wanneer het merk UltraMan lanceert in mei, zullen de producten van dit merk ook in de winkel in Antwerpen worden verkocht.