Shein opent eerste fysieke locatie in Tokio

Chinese online moderetailer Shein opent deze maand zijn eerste fysieke locatie in Tokyo, dat meldt nieuwsbureau Reuters. De online moderetailer wil hiermee zijn fysieke aanwezigheid versterken.

Consumenten kunnen in de winkel kleding bekijken en QR-codes scannen, waarna ze de kleding online kunnen bestellen. Het gaat dus om een showroom, zoals deze ook in diverse pop-ups in Europa te zien waren afgelopen zomer. Daarnaast kan de ruimte in de winkel worden aangepast om modeshows en andere evenementen van ontwerpers te realiseren, vertelt een woordvoerder van Shein aan Reuters. De fysieke winkel opent op 13 november.

In september opende Shein nog een pop-up winkel in Antwerpen en Amsterdam. In Antwerpen kon fysiek kleding gekocht worden. In Amsterdam ging het om een showroom. Bezoekers konden items bestellen waarna ze thuis werden geleverd.

Shein is niet zonder controverse. Vorige maand bleek uit een documentaire van het Britse Channel 4 dat de werkomstandigheden in de Chinese fabriek zorgelijk zijn. Uit de undercover beelden blijkt dat textielarbeiders 18 uur per dag maken, geen weekend hebben en maar een derde van hun salaris uitgekeerd krijgen wanneer zij een fout maken.