Singles’ Day: Alibaba zet 74,1 miljard dollar om, Nederlanders gebruiken de dag voor feestdageninkopen

11 november: Voor de een is het Sint Maarten, voor de ander de start van het carnavalsseizoen, maar voor de retail is het Singles’ Day. Het van oorsprong Chinese evenement waaide een aantal jaar geleden over naar Nederland en neemt een steeds prominentere plek in. Gisteren was het zover en de resultaten zijn weer opzienbarend.

Voor wie nog niet bekend is met Singles’ Day: het is een feestdag in het leven geroepen door studenten. Het is de tegenhanger van Valentijnsdag en is bedoeld zodat single mensen cadeaus kopen voor zichzelf. Of dit nou werkelijk nog de insteek is van het koopjesfestijn blijft natuurlijk de vraag. Het is nou niet exact zo dat men moet aantonen dat men single is voor een aankoop.

Het Chinese Alibaba, eigenlijk de grande dame van Singles’ Day, zette in de eerste dertig minuten van 11 november 56 miljoen dollar om, zo meldde nieuwsbureau Reuters. Omgerekend is dit zo’n 47 miljoen euro. Wie een snelle rekensom maakt betekent dit ruim 1,5 miljoen per minuut en ruim 26.000 per seconde. Laat deze informatie even bezinken. Aan het einde van het koopjesfestijn had Alibaba een omzet behaald van 74,1 miljard dollar, in euro komt dat neer op ongeveer 62,7 miljard.

Singles’ Day: Nederlanders gebruiken koopjesfestijn voor feestdagenaankopen

Ook in Nederland werden kortingen aangeboden. Onder andere LaDress, Nelson Schoenen, Hunkemöller, H&M, Scotch & Soda, Otrium, Rosefield en Colourful Rebel boden diverse kortingen aan. De een koos voor een afprijzing van 11 procent, de ander voor 22 procent maar ook werd soms een selectie gemaakt van artikelen waarop alleen de korting van toepassing was.

Het event wordt ook steeds bekender onder Nederlanders, zo blijkt uit onderzoek van Thuiswinkel.org. Waar vorig jaar nog maar 36 procent bekend was met het fenomeen, is dit in 2020 opgelopen naar 44 procent van de ondervraagden. Echter maar 11 procent van de ondervraagden is van plan een aankoop te doen vanwege de aanbiedingen die inmiddels horen bij 11 november. “We zien dat Singles’ Day in Nederland vooral populair is onder de zogenaamde millennials, oftewel de mensen tussen 24 en 38 jaar”, vertelt Richard van Welie, onderzoeksredacteur bij Thuiswinkel.org, in het persbericht. “Met 58 procent is meer dan de helft van deze groep consumenten bekend met de Chinese feestdag, terwijl 22 procent ook echt van plan is om aankopen te doen vanwege Singles’ Day.” Uit het onderzoek komt ook het eerdere vermoeden naar voren dat deze dag niet gebruikt wordt om het single-zijn in het zonnetje te zetten. Maar 6 procent van de ondervraagden koopt werkelijk een cadeautje voor zichzelf. In vergelijking met vorig jaar is dit percentage afgenomen, toen gaf nog 9 procent aan dit te doen.

Singles’ Day wordt volgens het onderzoek steeds meer gebruikt om cadeaus te kopen voor andere feestdagen later in het jaar. Een dergelijke verschuiving zagen we al gebeuren toen Black Friday, de vrijdag na Thanksgiving eind november, zijn intrede deed. Ongeveer 31 procent van de consumenten ondervraagd in het onderzoek geeft aan Singles’ Day te gebruiken voor Sinterklaas- en/of Kerstaankopen. Hiermee verschuiven de aankopen voor de feestdagen steeds verder naar voren in het jaar.