Spaans merk Lola Casademunt betreedt Nederlandse markt

Het Spaanse damesmodemerk Lola Casademunt presenteert zichzelf voor het eerst op de Nederlandse markt tijdens modebeurs Modefabriek, dat maakt het damesmodemerk bekend in een persbericht.

“Ons doel is om een internationaal bedrijf te worden. Daarmee bedoelen we dat we onze thuismarkt - Spanje - willen versterken en dat we willen groeien in heel Europa en Latin-Amerika. Deze commerciële strategie kwam eind 2021 in een stroomversnelling en we blijven dat dit jaar verder ontwikkelen. We willen dat Lola Casademunt aanwezig is in een groot deel van de Europese markt en in niet-Europese landen die ons groeimogelijkheden bieden”, aldus Paco Sánchez, directeur van het bedrijf, in het persbericht.

Naast de introductie van Lola Casademunt op de Nederlandse markt, blijft het merk groeien op de Franse markt, zo is te lezen. Het damesmodemerk betrad vorig jaar de Franse markt en plant nu al om 2023 af te sluiten met een stijging van de verkoop met 70 procent ten opzichte van 2022.

Op dit moment is het damesmodemerk in twintig landen verkrijgbaar, waaronder België, Cyprus, Frankrijk, Ierland, Italië, Mexico en Portugal.