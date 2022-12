Steppin’ Out vindt nieuw pand in Breda na brand

Retailer Steppin’ Out heeft een nieuwe plek gevonden in Breda. Afgelopen maart moest de retailer plots uit het oude pand vanwege een brand.

Steppin’ Out heeft nu een plek gevonden op Wilhelminastraat 35, tegenover het pand dat brandschade opliep eerder dit jaar. De winkel is geheel vernieuwd en ingericht volgens Steppin’ Out stijl. De collectie in de winkel bestaat grotendeels uit eigen merk maar wordt aangevuld met diverse merken waaronder Barbour, McGregor en Josephine & Co.

Steppin’ Out heeft in totaal twaalf winkels en een webshop.