Stieglitz vernieuwt haar Amsterdamse hub: “Winkelvernieuwing gaat verder dan een nieuw interieur”

Winkelvernieuwing krijgt een nieuwe betekenis. Het kleurrijke merk Stieglitz, verkrijgbaar bij meerdere retailers zoals De Bijenkorf en Zalando, heeft één winkel in Amsterdam waar de oprichtster haar hart in stopt. "Ik heb geen ambitie om overal fysieke winkels te openen," vertelt oprichtster Pien Stieglitz stellig.

In een eerder exclusief interview werd al duidelijk dat de winkel aan de Wolvenstraat, een van de bekende Negen Straatjes in Amsterdam, geen traditioneel winkelconcept heeft, maar dient als hub. Bij binnenkomst kan men op de grote bank ploffen alsof het een huis is, en de paskamers staan verstopt achterin de winkel, "dit om passen zo comfortabel mogelijk te maken," zo legt Stieglitz uit. Deze hub wordt binnenkort vernieuwd. Oprichtster Stieglitz vertelt over haar plannen en deelt haar gemeenschapsgerichte begrip van winkelvernieuwing.

De Stieglitz-winkel in Amsterdam wordt vernieuwd. Wat kunnen klanten verwachten?

“Ja, we gaan de winkel helemaal opfrissen. Alles wordt opnieuw bekleed met vloerbedekking. We werken met een betere kwaliteit tapijt en nieuwe kleuren, zoals zacht paars, donkerpaars en crèmewit met een poedelachtige textuur.”

“Maar we houden vast aan de warme, huiselijke sfeer. De huidige winkel heeft een retro '70s vibe met een tunnel en een Charlie’s Angels-gevoel. Die warme uitstraling willen we behouden. Klanten omschrijven de winkel als een soort woonkamer waarin ze zich op hun gemak voelen. Daarom werken we met zachte kleuren en comfortabele materialen, zodat mensen zich echt thuis voelen.”

De paskamers blijven achterin de winkel. Credits: Beeld via Stieglitz

Wat was de aanleiding voor de winkelvernieuwing?

“Na drie jaar was het tijd voor een frisse uitstraling. Mensen kennen de winkel inmiddels, en ik wil blijven inspireren. Net zoals je thuis af en toe iets verandert om het spannend te houden, geldt dat ook voor een winkel.”

“Maar voor mij gaat winkelvernieuwing verder dan alleen het fysieke uiterlijk. Het draait ook om het creëren van ervaringen die onze community raken. Mensen willen meer dan alleen kleding. Ze zoeken inspiratie en verbinding. Daarom werken we bijvoorbeeld aan een loyalty-programma waarbij we onze community betrekken bij reizen en nieuwe ervaringen. Wat ik wil, is iets dat echte betekenis heeft en mensen inspireert, verder dan alleen producten aanbieden.”

Je noemde eerder dat je een community-hub wilt creëren. Hoe zie je dat voor je?

“We hebben een heel trouwe en betrokken achterban. We organiseren regelmatig evenementen waar mensen samen kunnen komen om zich te laten inspireren en willen dat verder uitbreiden. Het lijkt me bijvoorbeeld leuk om een creatieve dag te organiseren waarop mensen prints kunnen maken of schilderen.”

“Onze klanten zijn niet alleen fans van de kleding, maar ook van de boodschap erachter: durven, jezelf uitspreken en je kracht voelen. Dat zien we ook terug op onze social media en bij events. Er is echt een gevoel van saamhorigheid.”

“Op Internationale Vrouwendag geef ik een sneak peek van een speciaal project dat we op Moederdag lanceren. Het draait om iets dat verder gaat dan mode—iets dat de kracht van vrouwen viert en de community versterkt. De rest houd ik nog even geheim!”

Jullie werken opnieuw samen met Olaf Stomphorst (Vivaprojects) voor de winkelvernieuwing. Waarom hebben jullie weer voor hen gekozen?

"Bij de eerste winkelinrichting kocht ik gewoon materialen bij een tapijtleverancier. Toen hij later aangaf dat we in de toekomst samen een project konden doen, dacht ik: had ik dat maar eerder geweten! Hij is inmiddels naar een ander bedrijf gegaan, en ik ben met hem mee gegaan. De samenwerking was de eerste keer al geweldig, en ik heb er nog steeds alle vertrouwen in."

Hebben jullie plannen voor een nieuwe winkel?

“Nee, ik heb geen ambitie om overal fysieke winkels te openen. Stieglitz blijft echt een online merk. Ik blijf bij één winkel in Nederland. We verkopen al bij veel retailers, zoals de Bijenkorf.”

“We zijn momenteel flink aan het groeien in Duitsland en Denemarken, en ook in de Benelux gaat het goed. Maar ik zal nooit zomaar meteen een vaste winkel openen. Ik zou liever eerst met pop-ups werken en kijken wat werkt.”

Wat is jullie marge voor retailers?

"We hebben een marge van 2,5.”

Hoe gaat het financieel met de Stieglitz-winkel?

“Het gaat goed! Vorig jaar was het uitdagender. De persoon die in de winkel staat heeft een enorme impact [op hoe het financieel gaat, red.]. Sinds Aida [verkoopmedewerker, red.] bij ons werkt, is de winkel echt tot leven gekomen. Haar energie en liefde voor het vak stralen af op de klanten, en dat zie je terug in de resultaten.”

Stieglitz, Wolvenstraat 23, 1016 EN Amsterdam.