Think Twice opent grootste vintagewinkel van België en plant uitbreiding naar Nederland

Vintageketen Think Twice (T2) opent 20 januari in Antwerpen de grootste vintagewinkel van België. De winkel, die zal liggen aan de Twaalfmaandenstraat, een zijstraat van de Meir, is de vijfde van de keten in de stad.

“Het was tijd voor ons om groot te beginnen denken”, zo vertelt algemeen directeur Glen Van Eersel aan Gazet van Antwerpen (GvA). De winkel is vijfhonderd vierkante meter en zal daarmee plaats hebben voor zevenduizend stuks kleding.

Vijf winkels relatief dicht bij elkaar werkt volgens Van Eersel voor Think Twice, zo legt hij uit aan GvA, omdat alle stuks uniek zijn. Klanten kunnen, “in tegenstelling tot bij een H&M”, van winkel naar winkel gaan en overal iets nieuws tegenkomen.

Think Twice directeur Glen van Eersel over uitbreiding naar Nederland

De opening van de grootste vintagewinkel van België is volgens Van Eersel slechts het begin. Er zouden meer winkels bij komen, zo ook in Nederland.

“Veel klanten uit Nederland vragen ons al jaren om te komen”, zo legt van Eersel aan FashionUnited uit. “Vintage in Nederland is relatief duur en de prijzen van T2 zijn in vergelijking zeer laag. Veel kleine Nederlandse ondernemers komen bij ons in bulk winkelen om door te verkopen in hun eigen winkel. We voelen ons hierom vrij zeker zijn dat T2 in Nederland een hit zal zijn.”

Voor de coronaperiode was de keten al in een ver stadium met bepaalde panden in Nederland, maar die plannen zijn stopgezet toen de pandemie begon. “De focus is voor ons toen volledig terug naar België gegaan. Het doel was hier het meeste uit te halen voor we overwogen om uit te breiden naar Nederland. Maar, de tijd om Nederland terug op de planning te zetten lijkt nu aangebroken.”

Tot nu toe zijn er nog geen specifieke panden op het oog, maar wat Van Eersel wel kwijt geeft, is dat er qua timing uitgegaan kan worden van eind dit jaar of begin 2024. Verder focust Think Twice zich vooral op studentensteden als Utrecht, Den Haag en Rotterdam. “We kijken altijd naar de populatie studenten en proberen ook vaak in de buurt te zijn van scholen.”