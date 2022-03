‘Thuisbezorging online aankopen daalt met 12 procent na aflopen coronamaatregelen’

De afgelopen twee jaar stegen de online aankopen flink, zo bleek al uit eerder onderzoek van bijvoorbeeld Thuiswinkel.org. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft nu onderzoek gedaan naar het effect van online winkelen en de pandemie op mobiliteit en transport. Uit het vandaag gepubliceerde rapport blijkt dat het instituut verwacht dat de thuisbezorging van online aankopen met 12 procent zal teruglopen na het aflopen van de coronamaatregelen.

Bij deze verwachting van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid gaat het specifiek over het laten thuisbezorgen van producten. Dit nam in 2020, het eerste jaar van de pandemie nog toe met 40 procent. Hoewel de thuisbezorging naar verwachting dus met 12 procent zal afnemen na het afschaffen van de coronamaatregelen, wat op woensdag 23 maart gebeurde, ligt de thuisbezorging van online productaankopen nog steeds ruim 20 procent hoger dan in 2019.

Het doen van online aankopen zorgde ervoor dat Nederlanders gemiddeld minder kilometer per persoon aflegden. Doordat Nederlanders in de pandemie minder naar de winkel en supermarkt gingen werd er gemiddeld 27 kilometer minder per persoon afgelegd.

Een opvallende conclusie uit het onderzoek van het KiM is dat hoewel er 38 procent meer pakketten thuisbezorgd werden en hierdoor meer ritten werden gereden, de efficiëntiewinst zorgde voor een daling van de afgelegde afstand per thuisbezorgd pakket. “Door het vaker online bestellen, zal het aantal ritten en voertuigkilometers van de pakketdiensten toenemen. Volgens de KiM-onderzoekers zijn die ritten door de hogere adressendichtheid productiever, in termen van minder kilometers per pakket en meer succesvolle leveringen doordat mensen meer thuiswerken. De inzet van microhubs of afhaalpunten en samenwerking tussen de pakketdiensten of uitbesteding, kunnen de efficiëntie van de thuisbezorging vergroten,” aldus het onderzoek. De optie om een onlineaankoop direct te laten leveren, leidt juist tot meer voertuigkilometers, aldus het KiM.