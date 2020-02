Thuiswinkel.org: “Impact nieuwe standaard levertijd desastreus voor concurrentiepositie”

Groenlinks en CDA willen maatregelen tegen next day delivery als standaard lever optie bij webshops. De partijen zien liever dat bijvoorbeeld de standaard levertijd op vier dagen zit of dat de order de volgende werkdag pas verwerkt wordt. Thuiswinkel.org bestempelt dit plan als desastreus voor de Nederlandse concurrentiepositie.

Thuiswinkel.org meldt in een persbericht dat een dergelijke suggestie voor standaard levertijd een grote stap terug in de tijd is. Het is volgens de organisatie voor zowel de consument geen goede zaak als voor de Nederlandse webwinkels.

Het CDA en Groenlinks meldden vorige week dat de next day delivery-optie als standaard lever optie zorgt voor onnodig nachtwerk. Kamerleden Wim-Jan Renkema (GL) en Rene Peters (CDA) melden beide tegen BNR dat het voor de klant vaak niet noodzakelijk is om een pakket de volgende dag in huis te hebben. Thuiswinkel.org sluit zich aan bij het feit dat een levering de volgende dag niet altijd noodzakelijk is, maar dat consumenten deze optie wel zeer op prijs stellen. De brancheorganisatie roept dan ook op om in gesprek te gaan met alle betrokken stakeholders.

Thuiswinkel.org vreest voor een situatie die al jaren in België speelt. Hier bemoeilijkt de overheid nachtwerk waardoor veel Belgische retailers minder snel kunnen leveren dan concurrenten uit het buitenland. “We willen geen situatie waarbij Nederlandse consumenten bij onze oosterburen gaan bestellen om wel goedkoop de volgende dag geleverd te krijgen. Dan is er nog minder zicht op de arbeidstijden en moet het pakket ook nog een langere weg afleggen, wat uit milieuoogpunt onwenselijk is.”