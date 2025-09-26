Travel retail als groeikanaal: merken letterlijk wereldwijd op de kaart zetten

Luchthavens transformeren zich in rap tempo tot volwaardige retailhubs met een eigen merkbeleving en commerciële strategie. Travel retail is inmiddels een volgroeid kanaal geworden dat steeds meer fashion labels aantrekt. Luchthavens zijn de plek waar consumenten in een ‘holiday mindset’ komen, openstaan voor impulsaankopen en internationale exposure mogelijk is. Een merk dat deze kansen vol benut, is My Jewellery. Met de recente openingen op Schiphol en Düsseldorf Airport voegt het merk opnieuw twee strategische pijlers toe aan zijn internationale groeiplan.

“Travel retail sluit goed aan bij onze merkwaarden en doelgroep,” vertelt Thom Timmer, verantwoordelijk voor Business Development bij My Jewellery. “Wij richten ons sterk op Gen Z en jonge millennials, een generatie die veel reist, beleving zoekt en zichzelf graag iets gunt. De luchthaven is een plek waar je deze consument ontmoet in een positieve, ontvankelijke mindset.”

Strategische zichtbaarheid op wereldniveau

De uitbreiding naar Schiphol en Düsseldorf Airport betekent een flinke opschaling van de internationale zichtbaarheid van het merk. Met deze nieuwe locaties, naast bestaande airport stores in onder andere Eindhoven, Rotterdam en Bremen, wordt My Jewellery jaarlijks zichtbaar voor ruim 100 miljoen reizigers. “Schiphol is een internationaal kruispunt en letterlijk een venster naar de wereld,” aldus Timmer. “Voor ons is de aanwezigheid op deze hubs een logische volgende stap: van een sterke speler in de Benelux naar een global fashion brand in opbouw.”

Dat travel retail meer is dan alleen een extra verkoopkanaal, blijkt ook uit de manier waarop My Jewellery de merkidentiteit vertaalt naar de luchthavenomgeving. De airport stores zijn overzichtelijk, kleurrijk en bieden direct visuele herkenbaarheid. “We willen ook in de hectiek van een luchthaven meteen aanspreken: luxe maar toegankelijk, gericht op fun & fashion, en met gifting als belangrijk onderdeel van de propositie.”

Opening van My Jewellery op Schiphol Credits: My Jewellery

Productaanbod op de reiziger afgestemd

Het assortiment op de luchthavens is bewust geoptimaliseerd voor impulsaankopen en het ‘treat yourself’-moment. Denk aan sieraden in cadeauklaar verpakte doosjes, reisklare accessoires en een selectie ‘travel exclusive editions’, alleen verkrijgbaar op de luchthaven. “We bieden betaalbare luxe aan die een glimlach opwekt. Dat past perfect bij het moment van vertrek of aankomst,” zegt Timmer. “En tegelijk is het een eerste kennismaking met onze signatuur en prijs-kwaliteitverhouding, voor wie het merk nog niet kent.”

My Jewellery speelt ook slim in op contactmomenten binnen de airport journey, sieraden met een zomerse touch net voor vertrek, of accessoires die je direct kunt dragen om je reisoutfit compleet te maken. Volgens Timmer draait travel retail dan ook niet alleen om convenience, maar om het verrijken van de totale reisbeleving.

Internationale schaalbaarheid en toekomstige ambities

De eerste inzichten sinds de openingen op Schiphol en Düsseldorf zijn positief. “Onze doelgroep reageert enthousiast en gifting blijkt echt een groeimarkt binnen travel retail,” stelt Timmer. Daarnaast merkt het merk dat juist de internationale reiziger, ook zonder voorkennis van het label, wordt aangetrokken door de luxe uitstraling en toegankelijke prijsstelling.

Deze ervaringen sterken My Jewellery in de overtuiging dat travel retail een structureel onderdeel wordt van de internationale strategie. “De learnings van deze locaties nemen we mee naar de volgende stappen. Andere luchthavens staan zeker op onze radar. We bouwen stap voor stap verder aan onze zichtbaarheid en schaalbaarheid als global brand.”

De aanwezigheid van My Jewellery op prominente luchthavens als Schiphol en Düsseldorf onderstreept hoe travel retail kan bijdragen aan merkopbouw op wereldschaal, met betaalbare luxe als herkenbare signatuur en gifting als strategisch uitgangspunt. Daarmee positioneert het Nederlandse merk zich steeds nadrukkelijker als internationale speler binnen het mode- en accessoiresegment. Door letterlijk aanwezig te zijn op internationale hubs zet My Jewellery zichzelf, in de woorden van Thom Timmer, letterlijk op de wereldkaart.