Trends: de toekomst van de mode is hybride

In een wereld waar verantwoorde consumptie en een magere koopkracht leiden tot verminderde en beter doordachte aankopen, moet de kledingsector zijn positie herzien. Mikken op het momentum van nieuwe trends is niet langer voldoende. De mode heroverweegt haar waarden, zet zich in voor goede doelen, breidt haar beleid omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen uit en bovenal: communiceert onverstoord haar goodwill. Er is echter een andere invalshoek mogelijk, namelijk die van het product zelf.

De ‘Meteor Shower Jitney’ van Virgil Abloh

We gaan terug naar september 2019. Op de catwalk van Off-White liep model Audrey Marnay met in haar rechterhand een ongebruikelijk accessoire: een stuk zwart leer, iets tussen een clutch en een handtas. Het object genaamd "Meteor Shower Jitney" is niet erg praktisch en is eerder een verzamelobject dan een modeaccessoire te noemen. Net als de kleine tassen van Jacquemus, heeft het ontwerp het slechts een paar functies. Ook is het idee van een tas als clutch te dragen niet helemaal nieuw. De invloed van het merk en van de maker Virgil Abloh, is hoe dan ook voldoende om het object een speciale betekenis te geven. Door zijn niet-functionaliteit hielp de handtas van 990 euro het concept van het hybride product op te frissen.

Stellawear, de samensmelting van lingerie en badkleding

De laatste tijd zijn er steeds meer high-end, trendy merken die hun steentje bijdragen aan revolutionaire en hybride producten. Bijvoorbeeld het merk Stella McCartney. De Stellawear-collectie, gelanceerd in september 2020, biedt een lijn die lingerie en badkleding combineert. De veelzijdige stukken zijn ontworpen voor dagelijks gebruik in het water, en kunnen op meerdere manieren gedragen worden. Zo kun je de rug van het badpak ook voorop dragen. Doordat de kledingstukken op meerdere manieren gedragen kunnen worden en je daardoor minder hoeft te kopen, lijkt deze collectie een voorbeeld van de toekomst te zijn voor de kledingsector die zich richt op doordachte consumptie.

Beeld: Stellawear

De veelzijdigheid van het dragen

Onlangs heeft de behoefte aan mondkapjes in verband met de pandemie, nieuwe kansen gecreëerd voor merken en ontwerpers. De verkoop van mondkapjes nam snel toe, zowel in fysieke winkels als online. Onder de overvloed aan aanbod viel één ondernemer op door het product hybride te maken. Het merk Baylandi, bedacht door Caroline Bayle tijdens haar bevalling, heeft een sjaal ontwerpen met een bepaalde vouw waardoor dezeook als een mondkapje kan worden gedragen. Het accessoire vervult daarmee de twee-in-één-functie.

De SS21-collecties staan vol met voorbeelden. Het Japanse label Ujoh heeft gewerkt aan het idee van veelzijdige kleding in overeenstemming met zijn deconstructivistische stijl. Daaruit is een jurk ontstaan die doormidden kan worden geknipt, en getransformeerd wordt in een meerlagige rok.

De veelzijdigheid van het dragen, dat is ook het idee dat Y / Project naar voren bracht in zijn "Evergreen" -collectie, gepresenteerd op video tijdens de Paris Fashion Week lente-zomer 2021. De video die je zou kunnen opvatten als een tutorial, toonde drie modellen, elk vergezeld door stylisten die hun outfit aanpassen om hem een nieuwe versleten look aan te meten.

De dubbelzijdige stukken van Victoria / Tomas

Ten slotte heeft het Franse merk Victoria / Tomas het radicale besluit genomen zijn SS21-collectie te introduceren in het concept van veelzijdige kleding. "Vanaf nu zullen de Victoria / Tomas-collecties volledig bestaan uit omkeerbare kledingstukken die de identiteit van het merk weerspiegelen en het concept van paren uitstralen", kondigde het bedrijf onlangs aan in een persbericht.

Beeld: Victoria / Tomas SS21

Victoria / Tomas optimaliseert het idee van omkeerbare stukken door volledig gebruik te maken van beide kanten van het kledingstuk. "Elke keer zijn dit twee totaal verschillende concepten: enerzijds een basisstuk voor het dagelijks leven, geïnspireerd door de codes van werkkleding en de eenvoud van de mannelijke garderobe; aan de andere kant een meer uitgewerkte creatie met vrouwelijke details, zoals kostbaar borduurwerk of subtiel gedrapeerde zijden mouwen, " aldus het persbericht.

De nog steeds ongebruikelijke benadering, zo niet uniek bij luxe merken, zal naar alle waarschijnlijkheid breder omarmd gaan worden. Meervoudig gebruik van hetzelfde product is een eigenschap die des te meer van belang is bij een duurder product. Het succes van Louis Vuitton's Multi Pochette-tas (uitgebracht in 2019) heeft dit al bewezen. Het accessoire dat in de webshop van het merk voor 1420 euro werd verkocht, is momenteel uitverkocht.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt door Ilona Fonteijn.

Beeld: Victoria/Tomas PE21, Louis Vuitton website.