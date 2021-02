Uitblijven heropening winkels grote domper aldus retailbranche

INretail is teleurgesteld dat de winkel niet per 3 maart volledig open mogen, zo reageert de brancheorganisatie in een persbericht op de persconferentie van dinsdagavond. Tijdens de persconferentie werd aangekondigd dat winkelen op afspraak wel wordt toegestaan vanaf 3 maart, maar daar zitten wel diverse voorwaarden aan vast.

Vandaag gaat INretail in gesprek met de minister van Economische Zaken, zo meldt het in het persbericht. Daar zal de brancheorganisatie spreken over de interpretatie van de uitwerking van de voorwaarden die aan winkelen op afspraak verbonden zijn. Ook wil het spreken over de mogelijkheden voor meer verbetering dan nu is aangekondigd. “Binnen de veiligheids- en handhavingsregels moet de maximale ruimte gezocht worden.” Het winkelen op afspraak is namelijk toegestaan met maximaal 2 personen per verdieping per uur, met een maximum van zes keer per uur. Ook moet de afspraak voor het winkelen minimaal vier uur van te voren zijn gemaakt.

Demissionair minister-president Rutte meldde in zijn toespraak gisteren al dat grootwinkelbedrijven met deze versoepeling niet veel geholpen zijn en dus gezocht wordt naar extra steun voor middelgrote en ketenbedrijven. Hierover gaat INretail vandaag ook in gesprek met de minister van Economische Zaken.