Valkenburg heeft 400 miljoen euro waterschade, verzekeraars vergoeden niet-gedekte schade

De overstromingen in Limburg zorgde voor 400 miljoen schade in Valkenburg, dat maakt burgemeester Daan Prevoo vandaag bekend in een persconferentie. Daarnaast vertelt hij dat verzekeringsmaatschappijen ook niet-gedekte schade door de overstromingen gaan dekken. De drie grootste verzekeraars - Interpolis, Achmea en Centraal Beheer - bevestigen dit al.

Normaliter wordt waterschade bij zakelijke klanten niet gedekt door de polis. Echter maken verzekeringsmaatschappijen na de overstromingen in Limburg een uitzonder, omdat er te spreken is van ‘uitzonderlijke omstandigheden’. “Dat is ontzettend goed nieuws”, meldt de burgemeester. De totale schade in Valkenburg wordt geschat op 400 miljoen euro, waarvan de helft aan materiële schade en 200 miljoen euro aan bedrijfsschade. Voor de vergoeding wordt ook gekeken naar de Rijksoverheid die eerder al aangaf een deel van de schade te vergoeden.

De Limburgse provincie werd vorige week getroffen door overstromingen. Dorpen werden geëvacueerd en bedrijven werden verplicht gesloten middels een noodverordening. Het kan maanden duren voordat de schade is hersteld. In sommige gevallen duurt het zelfs een halfjaar”, klinkt het. Prevoo maakt in de persconferentie bekend dat in totaal 180 winkels, 270 horecaondernemingen en 2300 huishoudens zijn getroffen door het water.