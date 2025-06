Vintage-retailer Rejoes opent winkels op toplocaties in Nederland

Tweedehands- en vintagekledingretailer Rejoes vergroot zijn aanwezigheid in Nederland met nieuwe winkelopeningen op toplocaties. Zo opent het merk een winkel van 419 vierkante meter aan de Diezerstraat 113, in het centrum van Zwolle, zo maakt Rejoes bekend in een persbericht. Daarnaast vestigt Rejoes zich binnenkort ook aan de Vriesestraat in Dordrecht, meldt Waltmann Bedrijfshuisvesting. Een opening aan de Kerkstraat in Hilversum staat eveneens op de planning.

Rejoes speelt in op de groeiende populariteit van tweedehands mode. Het merk biedt een breed assortiment kleding, schoenen en accessoires aan voor zowel mannen als vrouwen.

Op dit moment beschikt Rejoes over 22 winkels op prominente winkelgebieden in Nederland, waaronder in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Breda.

Wie de oprichter van de populaire retailer Rejoes is, is vooralsnog onbekend. Wel heeft het merk inmiddels tienduizenden volgers op sociale media. Rejoes is actief in zowel Nederland als Roemenië.