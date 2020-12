Voert New York een toeslag in op online bestelde pakketten?

Laat je een pakket bezorgen in New York die je online besteld hebt? Dat kost dan drie dollar extra. Dat is tenminste het voorstel van onder andere Robert Carroll en andere wetgevers. Carroll blaast het voorstel dat voor het eerst geopperd werd in 2019 opnieuw leven in.

De toeslag geldt voor pakketten die online besteld met uitzondering van eten en medische goederen. Met de toeslag hoopt Carroll dat men twee keer nadenkt voordat ze online bestellen, zo meldt hij tegen de Gothamist. Hij hoopt dat ze door de toeslag sneller naar de lokale winkel gaan.

Als er minder online wordt besteld helpt dat volgens Carroll ook om de straten van New York veiliger te maken doordat er minder bezorgbussen rijden. Dit helpt daarnaast ook de lucht schoner te maken omdat er minder uitlaatgassen uitgestoten zouden worden.