Wear stopt samenwerking met De Bijenkorf

Duurzame sneaker start-up Wear zet een streep door de premium cleaning service-samenwerking met De Bijenkorf, zo schrijft Wear in een bericht op LinkedIn. Het is volgens de Rotterdamse sneaker start-up moeilijk om op te schalen.

De premium cleaning service lanceerde in februari dit jaar. In juni werd hij stopgezet. “Schoenen schoonmaken is maatwerk en arbeidsintensief. In de energiecrisis werd het gebruik van onze stoomapparaten ook duurder”, vertelt Lorenzo van Galen, oprichter van Wear, aan Trouw. Bovendien moest de start-up het hebben van sneakerfanaten, want iemand met een doorsnee gymp kwam niet.

In een goede maand reinigde Wear 750 tot 1.000 paar sneakers. Toch was opschalen geen optie. “Wear is veel meer dan een lokale sneaker cleaning zaak. We zijn een merk en hebben grote ambities. Daarom hebben wij besloten de service te beëindigen en ons volledig te focussen op pre-loved sneakers", aldus Wear op LinkedIn.