Webwinkels waarschuwen voor vertragingen, PostNL verlengt maatregelen

Nu winkels alleen click & collect mogen aanbieden, neemt de drukte op webwinkels en pakketbezorgers hoogstwaarschijnlijk toe. Brancheorganisatie Thuiswinkel.org waarschuwt voor vertragingen, PostNL zet alle zeilen bij.

“Zowel webwinkels als consumenten moeten rekening houden met pakketjes die niet op tijd bezorgd worden. Dit geldt ook voor retouren,” zo waarschuwt Thuiswinkel.org. Directeur Marlene ten Ham vult in een statement aan: “Net als vorige lockdown adviseren wij webwinkels om in deze periode meer tijd te nemen voor de retourafhandeling. Communiceer hier duidelijk over zodat de klant weet waar hij aan toe is.”

PostNL geeft in een persbericht aan dat het alle aanvullende maatregelen die het al genomen heeft vanwege drukte rondom Sinterklaas en Black Friday, verlengd. Het betekent dat PostNL tot zeker 14 januari 2 miljoen pakketten op een dag kan bezorgen. Sorteercentra draaien daarom ook 24 uur per dag en zeven dagen in de week door én dagelijks gaan er 1.500 extra pakketbezorgers op pad.

“Van de lockdown van vorig jaar december weten we hoe belangrijk het voor bedrijven en consumenten is om in contact te blijven. Dankzij onze bezorgers, chauffeurs, sorteerders en alle andere collega’s kunnen wij die verbindende schakel zijn. Ook nu gaan wij op pad, zodat Nederland thuis kan blijven,” aldus Liesbeth Kaashoek, directeur Pakketten & Logistiek bij PostNL, in het bericht. “We zetten alles op alles om ons werk op een gezonde, veilige en efficiënte manier te kunnen blijven doen.”