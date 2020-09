Wehkamp gaat retourartikelen aanbieden als ‘koopjes’

Wehkamp gaat de retouren een nieuw leven geven, zo meldt de e-tailer in een persbericht. Artikelen met een lichte beschadiging of die nog goed genoeg zijn voor een tweede leven zullen als ‘retourkoopje’ worden verkocht via een speciaal platform bij Wehkamp.

De etailer start met de categorie woon en tuin, maar heeft het voornemen verder uit te breiden als de retourkoopjes succesvol blijken. De retours worden door Wehkamp gecontroleerd en tegen een gereduceerd tarief aangeboden. De status van het product, dus zo goed als nieuw of beschadigd, wordt aangegeven met een code van A tot en met D. Het varieert van ‘verpakking en product in nieuwstaat’ tot ‘product heeft zichtbare schade’, aldus het persbericht. De foto’s van het product moeten ook duidelijk aangeven in welke staat het is.

Op de website van Wehkamp is te zien dat het bij de meeste producten die op het moment online staan gaat om ‘lichte schade’. Bij de meeste producten wordt een korting van minstens 30 procent gegeven.