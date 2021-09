Winkelen na corona: Minder dagjes uit, vermijd grote steden, meer koopjesjagen en duurzamere producten

Het was tijdens de coronacrisis al duidelijk: de pandemie heeft een flinke impact gehad op het winkelgedrag van Nederlandse consumenten. Hoe het gedrag na de pandemie eruit zou zijn, daar gaven velen hun mening over, maar hoe het echt uit zou pakken bleef onzeker. ABN Amro besloot het heft in eigen handen te nemen en deed het onderzoek ‘Naar een nieuw normaal in winkelgedrag’. FashionUnited selecteert meerdere highlights.

Met de komst van het coronavirus stroomden ook de winkelstraten in voornamelijk grote steden leeg. De populariteit van deze grote steden blijft nu ook na de pandemie te blijven plakken. Zo geeft een kwart van de ruim 1800 respondenten aan na de crisis te verwachten minder in de grote steden te gaan winkelen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek van ABN Amro ook dat hoe ouder de respondent, hoe minder vaak deze in een grote stad aankopen wil doen. 19 procent van de respondenten geeft weer aan juist na de crisis vaker de eigen woonplaats te gaan winkelen. De waardering voor de lokale winkels is zeker opgebloeid tijdens de pandemie waar veel mensen ervoor kozen hun lokale zelfstandige retailer te steunen in deze economisch moeilijke tijden.

Het funshoppen lijkt ook een dreun gekregen te hebben. Een op de vijf respondenten geeft aan te verwachten minder vaak een dagje te gaan winkelen. Ook hierbij geldt hoe ouder de respondent, hoe minder vaak deze aangeeft een dagje te gaan winkelen. 2 op de 5 respondenten geeft zelfs aan, in een situatie waarin alles weer normaal zou zijn, minder vaak te gaan winkelen tijdens drukke winkelmomenten. Hoewel op het moment nog wel eens drukte ervaren kan worden in de winkelstraten, bleek uit cijfers van Bureau RMC eerder deze zomer dat de winkelstraten nog steeds 50 procent rustiger zijn dan voor de pandemie. Wel blijven de piekmomenten rond de drie uur ‘s middags liggen en is de populariteit van de koopavonden en de weekenden afgenomen. De woensdag heeft daarentegen aan populariteit gewonnen. ABN Amro verwacht in het rapport een betere spreiding van het publiek over de dag na de pandemie.

Daarnaast geeft 18 procent aan überhaupt minder vaak fysiek te gaan winkelen. Deze groep is in drieën te verdelen. Zo is er de groep die de winkelstraat als minder veilig ziet, drukte probeert te vermijden en aangeeft vanwege het coronavirus minder of niet te gaan. De tweede groep kiest vaker voor het internet voor het doen van aankopen. De respondenten ervaren hier gemak; producten zijn makkelijker te vergelijken, het aanbod is groter en het is soms goedkoper. Een derde groep heeft zich tijdens de pandemie realiseert dat de aanschaf van bepaalde producten niet altijd noodzakelijk is.

Zelfs na pandemie vinden shoppers ‘corona maatregelen’ in winkels prettig

Ondanks het feit dat het gros van de corona maatregelen per 25 september in Nederland worden afgeschaft, gaven 2 van de 5 respondenten in het onderzoek (in juli 2021) van ABN Amro nog aan het belangrijk te vinden om anderhalve meter afstand te houden in winkels. Het is de ‘populairste’ maatregel onder de respondenten, terwijl iets meer dan 1 op de 5 aangeeft dat geen van de regels moet blijven. Het desinfecteren van handen en winkelkarren/mandjes en een beperkt aantal mensen in de winkel krijgt steun van 35 procent van de respondenten. Het dragen van een mondkapje is met 14 procent het minst populair. Daarnaast zijn een hygiënische winkel en de mogelijkheid contactloos te betalen belangrijke voorwaarden voor een winkelbezoek. Niet geheel verbazingwekkend hecht maar liefst 45 procent van de consumenten na de pandemie meer belang aan een rustige winkel. Ook vindt 44 procent meer ruimte in de winkel belangrijker dan voor de coronacrisis.

Het fysiek winkelen is door de pandemie nog meer veranderd. Wanneer het draait om mode, dan is het bieden van online inzicht in de voorraden van belang zodat een winkelbezoek niet al te lang hoeft te zijn. “Consumenten weten vooraf beter waarvoor ze naar de fysieke winkel komen en willen producten zien en/of uitproberen, maar niet onnodig lang of voor niets in de winkel blijven. Het vooraf reserveren van producten die klaar liggen om te voelen en bekijken, is in trek bij met name jongeren en mannen en stimuleert verkopen,” aldus het rapport.

Winkelen na de pandemie: Minder producten, duurzamer, maar toch koopjesjagen

Wanneer men dan gaat winkelen, zal men vaker kiezen voor de lokale winkels. 27 procent van de consumenten geeft aan het belangrijker te vinden bij zelfstandige winkels te kopen. 1 op de drie respondenten willen daarbij de winkelketens meer links laten liggen. En welke producten hebben dan de voorkeur? Het belang van duurzame producten is in ieder geval toegenomen in vergelijking met de periode voor de crisis. 24 procent van de respondenten geeft aan duurzame producten belangrijker te vinden. Het belang van duurzaamheid is het sterkst toegenomen in de categorie wonen, elektronica en sport, aldus het rapport. 28 procent van de consumenten in het onderzoek geeft aan het betalen van een eerlijke prijs belangrijker te vinden. Vooral in de categorie mode, sport en optiek is dit belangrijk voor de shopper.

Opvallend genoeg geeft daarentegen juist 26 procent aan dat laaggeprijsde producten belangrijker zijn geworden. Nederlanders blijven toch vaak koopjesjager, zo blijkt maar weer. Niet heel gek, na een economisch onzekere periode waarin sommigen hun baan verloren en anderen uit voorzorg op hun uitgaven gingen letten.

Een andere kentering die heeft plaatsgevonden is het feit dat een kleine 4 op de tien van de consumenten kijkt naar of ze een product wel écht nodig hebben. “Kennelijk is een deel van de consumenten de afgelopen periode gaan beseffen dat ze met minder spullen uit de voeten kunnen,” aldus het rapport. Met de behoefte om minder producten te kopen, komt de wens om voor betere kwaliteit te gaan. 36 procent geeft aan dat het belang van het aanschaffen van kwaliteitsproducten is toegenomen.

Al met al spreekt ABN Amro van een nieuw normaal in de winkelstraat. Voor winkeliers is het van belang te weten dat een korter verblijf in een ruime, schone en rustige winkel veel belangrijker is geworden voor consumenten. Als klanten vooraf online inzicht kunnen krijgen in de drukte en de actuele voorraden in een winkel, zullen zij eerder bereid zijn om te komen winkelen. Het toenemende gebruik van internet heeft een wezenlijke impact op het winkelgedrag, met name in de winkelstraat in grote steden,” aldus sector banker retail bij ABN Amro, Henk Hofstede, in het rapport. “Daarom kan gesproken worden van een ‘nieuw normaal’.