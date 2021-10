Winkelen voor de feestdagen anno 2021: vroeger, meer, en vaker via social media

Een op de vijf Nederlanders begint dit jaar eerder met het doen van aankopen voor de feestdagen dan in 2020. Dat blijkt uit onderzoek van Klarna, een bedrijf voor online betaaloplossingen, onder duizend Nederlanders tussen 18 en 66 jaar en op basis van eigen data van Klarna. Ook zijn er andere verschuivingen in het winkelpatroon rond de feestdagen ten opzichte van vorig jaar. Zo wordt het aankoopbudget groter en wordt er ook meer online gekocht.

Vooral consumenten in de leeftijdsgroepen van 18 tot 24 jaar en van 25 tot 40 jaar zijn er eerder bij dan vorig jaar: respectievelijk 38 en 43 procent start dit jaar vroeger met het doen van aankopen voor de feestdagen. Volgens Klarna begon 12 procent van de Nederlanders binnen de onderzochte groep zelfs al in september met het aanschaffen van cadeaus en andere producten gerelateerd aan Sinterklaas, Kerst of nieuwjaar.

71 procent van de Nederlanders die vroeger starten, zegt dit te doen om te profiteren van kortingen. 47 procent wil zeker zijn dat het product op hun wensenlijst nog niet is uitverkocht. Een gelijk percentage anticipeert op mogelijke vertragingen bij verzending. Ook webwinkels en vervoerders bereiden zich daarop voor. Op 1 november begint de radio- en videocampagne ‘Wees voorbereid - bestel op tijd’, waarin consumenten worden opgeroepen om feestdagencadeaus tijdig te bestellen.

Een hoger shopbudget

Daarnaast ligt het shopbudget dit jaar hoger dan voorheen. Twintig procent van de consumenten zegt dit jaar meer uit te willen geven aan cadeaus dan vorig jaar. Ook hier worden de hoogste stijgingen verwacht in de leeftijdsgroepen van 18 tot 24 jaar en 25 tot 40 jaar. Van de eerste groep zegt 35 procent hun budget op te hogen, van de tweede groep veertig procent.

Tot slot ziet Klarna dit jaar een relatief grote aandacht voor social media als inspiratiebron én communicatiemiddel voor consumenten. Driekwart van de respondenten van 18 tot 24 jaar en bijna tweederde van de respondenten van 25 tot 40 jaar zegt wel eens een product te hebben gekocht nadat ze dat op social media waren tegengekomen. Hetzelfde geldt voor 34 procent van de leeftijdsgroep van 41 tot 56 jaar, en 23 procent van de leeftijdsgroep 56 tot 66 jaar. Instagram en Facebook zijn daarbij de belangrijkste twee platforms. Ruim de helft van de consumenten tussen 18 en 40 jaar zegt bovendien geïnteresseerd te zijn in livestream-shoppen, waarbij merken producten live presenteren en promoten via online platforms.

“Het is zaak voor ondernemers om zich - mits zij dit nog niet hebben gedaan - voor te bereiden op (vroege) shoppers,” aldus Wilko Klaassen, General Manager bij Klarna in Nederland, in het persbericht over het onderzoek. “Hierbij is het, net als vorig jaar, enorm belangrijk dat zij ook online zichtbaar zijn.”