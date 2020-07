Winkeliers krijgen meer invloed op openingstijden

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft een wetswijziging voor de Winkeltijdenwet ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wijziging moet ervoor zorgen dat gedwongen opening van winkels zoveel mogelijk wordt voorkomen, zo blijkt uit een persbericht.

De wetswijziging zorgt ervoor dat een winkeliersvereniging niet zomaar openingstijden kan wijzigen zonder dat een ondernemer daarmee instemt. “Ik hecht grote waarde aan een goede balans tussen vrijheid van ondernemerschap én gezamenlijke afspraken gericht op aantrekkelijkheid van een winkelgebied,” aldus Keijzer in het bericht. “Met deze wetswijziging kunnen winkeliers straks niet meer gedwongen worden op bepaalde momenten open te zijn, als ze daar zelf niet mee hebben ingestemd. Daarmee garanderen we dat die ondernemersvrijheid niet wordt beperkt door eenzijdige wijzigingen van openingstijden.”

De openingstijden waar de winkelier in een contract mee akkoord is gegaan kunnen niet eenzijdig door anderen meer veranderd worden als de wetswijziging wordt doorgevoerd. De wijziging maakt geen inbreuk op contractvrijheid of vrije keuze van gemeenten voor openingstijden. Een ondernemer moet uitdrukkelijk akkoord gaan met nieuwe openingstijden als deze door verenigingen of een coöperatie worden vastgesteld.