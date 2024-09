Winkelstraat onder de loep: Het geheim van de Krommestraat in Amersfoort

Midden in het centrum van Amersfoort, tussen de Hof en het Lieve Vrouwekerkhof, ligt de Krommestraat, ook wel bekend als ‘het leukste straatje van Amersfoort’. Hier ben je even weg van de stadse drukte en vind je een grote verscheidenheid aan winkels met elk een eigen karakter. Voornamelijk kleine ondernemers die veelal ook zelf ‘achter de toonbank’ staan. Hoe blijven zij onderscheidend in de markt? En hoe verhouden de relatief jonge spelers zich tot de winkeliers van het eerste uur? FashionUnited spreekt verschillende lokale ondernemers over de binding met hun straat, continu blijven vernieuwen én trouw blijven aan jezelf.

Specialisme trekt gericht publiek

Kinderschoenenwinkels zijn zeldzaam aan het worden. Maar in de Krommestraat vind je nog een echte specialist: Stap voor Stap Jeugdschoenen. De winkel maakt deel uit van Willemse Schoenen, met drie schoenenwinkels in de stad. “We zijn de vierde generatie aan het roer, in december bestaan we 130 jaar”, vertelt Debora Willemse bij een kop koffie. “Al zolang we bestaan, verkopen we kinderschoenen. In 1990 zijn we gestart in het kleine pand hiernaast. Toen waren er nog nauwelijks kinderschoenenwinkels in Nederland. Pas later werd dit booming business en nu zijn we juist weer uniek. Niet erg, wat rust in het retaillandschap.” In 34 jaar tijd zag ze de Krommestraat steeds levendiger worden, met een mooie mix van winkels en horeca. De meeste ondernemers zitten er al heel lang. Elke winkel heeft zijn eigen expertise en dat versterkt elkaar. “Bij ons winkelen mensen heel gericht. Ons stoepbord trekt de aandacht van voorbijgangers en af en toe pakken we uit met billboards door de stad.”

Kinderschoenenwinkel Stap voor Stap staat al ruim dertig jaar voor kennis en kwaliteit. De winkel biedt een ruim assortiment, van eerste stappers tot jeugdschoenen in maat 41. Credits: Foto Dennis Daamen

Willemse legt uit waar een goede kinderschoen aan moet voldoen: “Iedere voet heeft zijn eigen specifieke vorm. Dat geldt zeker voor kindervoeten, die zijn nog in de groei. Je kunt kindervoeten onmogelijk online beoordelen. Een goede pasvorm betekent niet alleen een juiste lengte, maar ook de juiste breedte.” Stap voor Stap heeft een brede collectie van maat 18 tot maat 41. Inkopen doet Willemse voornamelijk bij Europese fabrikanten in landen als Italië, Spanje en Portugal. Veel merken hebben schoenen in verschillende wijdtematen. “Het is zó belangrijk dat kinderen op goede schoenen lopen. Als jonge ouders hier binnenstappen vraag ik altijd: hoe lang loopt je kind al? Wij adviseren om kinderen eerst zes weken goed los te laten lopen – op blote voeten of iets met zachte zolen – en dan pas schoenen te kopen. Laat die voeten zich eerst maar lekker ontwikkelen. Eigenlijk sturen we mensen dus weg met het advies: kom over zes weken maar terug. Die klanten bind je voor het leven.”

Modeboetiek Las Lunas zit al achttien jaar in de Krommestraat. Het interieur verandert elk seizoen. Credits: Beeld via Las Lunas.

Van winkelen een feest maken

Ideeën uitwisselen over de straat doet Willemse graag met andere ondernemers, onder wie haar overbuurvrouw Sylvana Elzenaar. Haar modeboetiek Las Lunas zit op huisnummer 20, in één van de oudste panden van de straat, sinds achttien jaar. “Ik was 21 jaar toen ik begon”, vertelt Elzenaar. “Een modemeisje in hart en nieren. En heel eigenwijs. Ik voelde destijds meteen dat ik niet in de hoofdstraat wilde zitten.” Elzenaar komt uit een ‘echte Amersfoortse ondernemersfamilie’. Ze begon de winkel samen met haar moeder, maar zij is er jaren geleden uitgestapt. Het interieur van Las Lunas verandert elk seizoen. Zo combineert Elzenaar haar twee liefdes: mode en interieur. De winkel heeft door de jaren heen allerlei gedaantes gehad, van panterprints tot een boho-interieur. “Zo ga ik steeds met de tijd mee, in de hoop dat het voor klanten elke keer een feestje is om hier te komen. Je moet het natuurlijk wel durven, om continu in je zaak te investeren.”

Eigenaresse Sylvana Elzenaar was 21 jaar toen ze haar modeboetiek Las Lunas opende en komt uit een echte Amersfoortse ondernemersfamilie. Credits: Beeld via Las Lunas

Elzenaar houdt van haar stad vanwege het ‘dorpse’ karakter. Ze heeft veel vaste klanten, die soms wel twee keer per week even bij haar binnenstappen voor een kopje koffie, een praatje en om de nieuwe collectie te bekijken. “Niks moet, alles mag. Ik ben er om te helpen, maar dring nooit aan. Die mentaliteit waarderen klanten.” De voortdurend wisselende collectie maakt winkelen bij Las Lunas aantrekkelijk. Maar klanten komen ook voor de ervaring en sfeer. Soms droomt Elzenaar van een wat grotere winkel, van iets meer vierkante meters om haar creativiteit op los te laten. Maar ze piekert er niet over om de Krommestraat te verlaten, wat de toekomst ook brengt. “Dan liever klein en krachtig – ik koester wat ik heb. In bijna twintig jaar tijd heb ik de straat zien opbloeien, dat heeft iets magisch. Natuurlijk heb ik verschillende winkels zien komen en gaan, maar het verloop is laag en de diehards maken de straat. Door jezelf steeds opnieuw uit te vinden en lef te tonen, hou je bestaansrecht.”

Retailprijs voor innovatieve start-up

Verderop in de straat springt een etalage in het oog met de kleurrijke tassen van Susan Bijl. Verspreid over twee panden bevindt zich hier conceptstore Roots, dat een jaar na de opening in 2017 de prijs ‘Most Innovative Start-Up’ van INretail in de wacht sleepte. Binnen is aan elk detail gedacht. In de hoek staat een flipperkast, aan de muren hangen planten en posters. Achter de toonbank is een grote houten kast gevuld met hoeden en petten. “Vijf jaar geleden verhuisden we van het kleinere pand hiernaast naar deze ruime winkel”, vertelt Anouk Goossensen, voorheen storemanager en sinds november de eigenaresse van Roots. “Eerst hadden we maar drie rekken herenkleding, nu een volledige herenafdeling. Ook de damescollectie is flink uitgebreid. Sinds kort hebben we ook een home-collectie met kaarsen, serviesgoed, huisgeuren en andere producten waar je hebberig van wordt. Dit past goed bij onze winkel en hiermee bereiken we weer een andere doelgroep.”

In 2019 verhuisde modeboetiek Roots naar een groter pand, waar de oude stenen muren tevoorschijn werden getoverd en de originele vloer in al zijn glorie werd hersteld. Credits: Beeld via Roots.

Hoe blijf je als modeboetiek vandaag de dag onderscheidend? “We kiezen net even andere items dan de meeste winkels. Die eigenzinnigheid is onze kracht”, denkt Goossensen. De damescollectie is zowel stoer als vrouwelijk, met merken als Second Female, MbyM en Frnch. Sinds twee seizoenen verkoopt Roots ook het merk Stieglitz, dat wat meer gewaagd en edgy is: een mooie toevoeging aan het assortiment. De herencollectie richt zich op streetwear en veelal oversized casual kleding van merken als Dickies, Comfort Club en Les Deux. Een trap naar boven leidt naar de outlet en tweedehandswinkel van Roots. Deze ‘zolder’ is inmiddels een begrip onder klanten. Goossensen: “De combinatie werkt heel goed: wie beneden niet slaagt, vindt boven vast wel iets, en dat voor een goede prijs. Ook fijn aan onze outlet is dat een magazijn overbodig is. We hebben dus geen stilstaande voorraad. De tweedehandskleding is afkomstig uit onze eigen kring, of zelfs uit onze eigen kast.”

Spontane zomermarkt en straatglossy

Onlangs organiseerden Las Lunas en Roots gelijktijdig een zomermarkt op zaterdag. Die viel precies samen met Dias Latinos, het drukbezochte Amersfoortse festival dat in het teken staat van de Latijns-Amerikaanse en Caribische cultuur. “Wij haalden onze outlet- en tweedehandskleding naar buiten”, vertelt Goossensen. Er zijn door de jaren heen wel vaker evenementen georganiseerd in de straat, zoals de Krommedag en de Proef je Kromdag. Dat begon klein, met kraampjes buiten en hapjes, drankjes en muziek. Met de komst van foodtenten werd dit een vrij groot evenement, waar vergunningen bij de gemeente voor moesten worden aangevraagd. “Na corona is hier de klad in gekomen. Ergens wel jammer”, vindt Willemse van Stap voor Stap. “Aan de andere kant: je hoeft de klant niet te vermaken. Veel belangrijker is dat je een onderscheidend product verkoopt. Bovendien hebben spontane evenementen ook zo hun charme. Deze zomermarkt is daar een mooi voorbeeld van.”

Anouk Goossens van Roots Credits: Beeld via Roots

Spannend zijn ook de plannen voor een eigen ‘glossy magazine’ van de Krommestraat. Een eenmalige uitgave, bedoeld om de ondernemers uit de straat in de spotlights te zetten. Er is ook een Krommestraat-app, waarin winkeliers ideeën uitwisselen of openingstijden op speciale dagen afstemmen. Soms wordt de aankleding in de straat collectief verzorgd: denk aan metershoge bloemen aan zuignappen op alle winkelruiten. Vlaggetjes, plantenbakken, kledingrekken en uitnodigende bankjes versterken de gemoedelijke sfeer. Gezinnen winkelen ook graag in de Krommestraat, de horeca is hier zelfs op ingericht. Zo heeft Corazon Coffee op de eerste verdieping een grote kinderspeelhoek. “Als klanten iets vergeten zijn, kijk ik altijd als eerste daar”, lacht Willemse. Ook bij Roots is aan de allerkleinsten gedacht: in de hoek staat een schooltafeltje met tekenspullen en de loopauto is ook in trek. “Kinderen kunnen zich hier goed vermaken, dat geeft de ouders rust”, legt Goossensen uit.

De leegstand in de Amersfoortse binnenstad is groter dan het landelijke gemiddelde, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Locatus. Toch is daar in de Krommestraat weinig van te merken. Op dit moment staat er één pand leeg, een historisch pand waar voorheen een Aziatisch restaurant was gevestigd. Dat wordt nu verbouwd. Willemse hoopt dat er een mooie speciaalzaak in komt. “Vroeger zat er een fantastische houten speelgoedwinkel in de straat, dat was een mooie match met onze doelgroep. Helaas is die weg. Nu hebben we wel een Dille & Kamille, die dat gat gedeeltelijk opvult met hun kinderafdeling.” De balans tussen horeca en winkels is nu precies goed in de Krommestraat, vindt Willemse. Maar een originele speciaalzaak of boetiek is altijd welkom. “Dit moet wel echt een winkelstraatje blijven.”

Interieur van Stap voor Stap Jeugdschoenen. Credits: Foto door Dennis Daamen

Welke winkelstraat moet volgens u de volgende in de serie zijn? Mail naar tip@fashionunited.com en laat de redactie weten waarom een winkelstraat zo bijzonder is.