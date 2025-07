Winkelstraat onder de loep: het geheim van de Snellestraat in Den Bosch

Wie voor het eerst door Den Bosch wandelt, wordt misschien al snel aangetrokken door de drukte van de Markt of de charme van de Uilenburg. Maar wie écht op ontdekkingstocht gaat, vindt net achter de Vughterstraat een klein, charmant straatje: de Snellestraat. Geen plek van haast, ondanks de naam, maar juist een gemoedelijk slenterstraatje vol karakter en Bossche hartelijkheid. Kleine zelfstandige ondernemers bepalen hier het straatbeeld, elk met een eigen visie en samen vormen ze een hechte gemeenschap. FashionUnited spreekt een aantal gevestigde én net gestarte mode-ondernemers over hoe zij de straat kleur geven.

Samen sterk voor vergroening in de straat

Wat de Snellestraat bijzonder maakt, is de balans tussen levendigheid en intimiteit. De mix van boetieks, koffiezaken en lunchplekken maakt het tot een heel complete winkelstraat, die steeds vaker de aandacht van pers en publiek trekt. Tegelijkertijd ademt de straat iets huiselijks. Veel ondernemers hebben een bankje met kussentjes voor de deur. Ook de sfeer onderling is goed: winkeliers verwijzen klanten door naar collega’s en wisselen ideeën uit via een gezamenlijke straat-app. “We zijn niet met veel, dus we moeten het echt samen doen,” zegt Angela Bevers van conceptstore Karakter, één van de gevestigde namen in de straat. Initiatieven zoals de kerstmarkt ontstaan vaak uit dit collectieve elan, soms met hulp van de gemeente of ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch. Zo werd vorig jaar de straat gezamenlijk vergroend, met blauwe regens die inmiddels uitbundig langs de gevels groeien.

Oak mag dan klein zijn – veertig vierkante meter – maar het assortiment van Marieke de Groot verrast keer op keer. Een mini warenhuis met Scandinavische mode, woonaccessoires en planten. Credits: Foto via Oak.

Een mini warenhuis dat hebberig maakt

Een vaste waarde tussen de zelfstandige modeboetieks in de Snellestraat is Oak. Eigenaresse Marieke de Groot noemt haar winkel, gevestigd in een klein monumentaal pand, een 'mini warenhuis'. Het assortiment is zorgvuldig gecureerd: Scandinavisch geïnspireerde damesmode gecombineerd met woonaccessoires, sieraden en tassen. De keuze voor vaste merken als Selected Femme, Nümph en Five Units getuigt van een consistente inkoopstrategie. De Groot: “Ik wissel niet snel. Als iets werkt, blijf ik erin investeren.” Die duidelijk herkenbare stijl spreekt aan bij haar doelgroep, die bestaat uit zowel dagjesmensen als een trouwe vaste klantenkring. Toch merkt ze ook veranderingen in de straat. “Er zijn wat kleine speciaalzaken verdwenen en daar is bijvoorbeeld My Jewellery voor teruggekomen. Gelukkig is de balans tussen boetieks, horeca en een enkele keten nog steeds goed.”

Van een hartvormige installatie tot seizoenskleuren: de met zorg gevouwen origami in de etalage van Oak is uitgegroeid tot visueel handelsmerk van de boetiek. Credits: Foto via Oak.

Voordat ze Oak begon, werkte De Groot jarenlang in de mode als accountmanager voor verschillende merken. Een goede leerschool, noemt ze het. “Voor mij was het een must om in de Snellestraat te starten. Met een beetje geluk kon ik dit pand betrekken.” Haar mode-ervaring vertaalt zich in een sterk gevoel voor merkbeleving en presentatie. “Sommige winkels maken je hebberig en vrolijk als je binnenloopt. Dat wilde ik ook: dat de collectie klopt, dat de sfeer meteen aanspreekt.” Oak onderscheidt zich daarbij visueel met opvallende etalages waarin origami centraal staat. Wat begon als een creatief idee bij de opening, is inmiddels uitgegroeid tot een handelsmerk. “We besteden er veel tijd aan; ik maak alles zelf, samen met mijn vriend en schoonmoeder.” Voor het tienjarig jubileum vouwde ze talloze kraanvogels tot een hart, een visueel statement én een bedankje aan klanten. “Ik ben trots dat ik al tien jaar deze winkel heb. Ik zou nergens anders in de stad willen zitten.”

Met haar frambooskleurige gevel springt conceptstore Karakter meteen in het oog. Binnen vind je een kleurrijke mix van kleding, sieraden, accessoires en woonitems, veelal fairtrade. Credits: Foto via Karakter.

Fairtrade producten en Bossche warmte

Verderop in een frambrooskleurig pand zit Karakter, de mode- en lifestyleboetiek van Angela Bevers en Marie-Louise Snelders. De ondernemers leerden elkaar kennen via gezamenlijke vrienden. Bevers: “Toen op een dag een pand in deze straat vrijkwam, besloot ik Marie-Louise spontaan te bellen waarna we samen het concept bedachten voor een boetiek met duurzame producten.” Het bleek een schot in de roos. “We zijn verschillend, maar vullen elkaar goed aan qua smaak en aanpak. De inkoop doen we samen.” In 2011 begonnen we in een piepklein pandje verderop in de straat. Toen zaten hier nog maar een paar winkels. Inmiddels is het echt een levendige straat geworden.” Met de verhuizing in 2017 naar het huidige, grotere pand groeide het aanbod mee. “Voorheen hadden we vooral woonaccessoires, sieraden en tassen, allemaal fairtrade. De kleding is dat nu grotendeels ook. Je merkt dat merken steeds bewuster worden.”

Een kleurrijke mix van kleding, woonaccessoires en unieke cadeaus bij Karakter. Alles in de winkel is met zorg uitgezocht, van handgemaakte sierkussens tot duurzame mode. Credits: Foto via Karakter.

In de winkel draait alles om beleving en persoonlijke aandacht. Er is altijd één van de twee eigenaressen aanwezig, de inrichting is kleurrijk en aan de achterzijde van de boetiek ligt een klein stadstuintje. De klantenkring van Karakter is divers: van bewuste dertigers tot modieuze tachtigers. Bevers: “We zien veel vaste klanten uit de stad, maar ook dagjesmensen weten ons te vinden. Sommigen komen twee keer per jaar speciaal naar deze straat. Ook voorbijgangers die niet aan het winkelen zijn, groeten vriendelijk. Dat is typisch Brabants én typerend voor de Snellestraat.” Met de andere ondernemers in de straat is het contact goed. “We hebben we veel contact met Marieke van Oak en Stephanie en Lieke van Liefste Fashion. Zij zijn ook vriendinnen die samen ondernemen, dat schept een band.” Liefste verkoopt Scandinavische en Nederlandse merken zoals Gestuz, Neo Noir, Second Female en Sissel Edelbo.

Expressieve lijnen en felle kleuren: de hand van kunstenaar Tabitha Boekweit is onmiskenbaar in deze unieke tassen van Revusd. Elk stuk is genummerd en komt in gelimiteerde oplage. Credits: Foto via Revusd.

Nieuw concept waar kunst en mode samenkomen

Een opvallende nieuwkomer in de straat is Revusd, een winkelconcept waar mode en kunst samenkomen. Creatief brein erachter is Ghislaine Artim, die na twintig jaar in de mode-industrie besloot terug te keren naar haar roots. “Ik ben hier opgegroeid, zat op school in Vught en bracht mijn jeugd in Den Bosch door,” vertelt ze. “De Snellestraat was toen al mijn favoriete straat. Toen ik met dit idee begon en een plek zocht – een combinatie van galerie, showroom, winkel en werkplek – móest ik hier kijken. En toen bleek er precies één pand vrij te komen. Echt puur geluk.” Het pand is karakteristiek, met een oude gevel en ruwe bakstenen binnenmuur. Revusd richt zich op tassen als draagbare kunstobjecten. “Het canvas is de tas,” legt Artim uit. “Ik geloof in de kracht van kunst en wil iets maken dat mensen letterlijk met zich mee kunnen dragen. Een tas als drager van emotie, van een verhaal.”

Bij nieuwkomer Revusd zijn de tassen het canvas. Kunst, ambacht en mode komen hier samen in gelimiteerde ontwerpen. Credits: Foto via Revusd.

De collectie bestaat uit drie lagen: tassen zonder kunst, tassen mét kunst die in samenwerking met kunstenaars zijn ontworpen en collector’s items waarop kunstenaars direct hun werk aanbrengen. Wat een Revusd-tas bovendien bijzonder maakt, is de materiaalkeuze. Alle modellen worden gemaakt van ongebruikte, zeldzame leerpartijen afkomstig van luxe productiehuizen. “We selecteren hoogwaardige en unieke leersoorten en door alleen te werken met deze bijzondere vondsten creëren we in kleine oplages, vaak van maar drie of vier tassen. Niets wordt geproduceerd, alles bestaat al. Dat maakt het duurzaam én exclusief.” Zo zijn er momenteel vijf kleuren in de collectie, waaronder een zachteroze tint. “Voor kerst hebben we een bijzondere leerpartij met parelmoerglans gevonden, in tinten die je bijna nergens tegenkomt.” Dat ze juist hier is neergestreken, voelt voor Artim helemaal kloppend. “De sfeer in deze straat is heel open en persoonlijk. Bij de opening kreeg ik van veel collega-ondernemers een cadeautje, iedereen kwam even binnenlopen. Een heel warm welkom.”