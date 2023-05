World Retail Congress 2023: Retailgiganten delen belangrijkste inzichten voor de sector

Barcelona - Voor het zoveelste jaar bracht het World Retail Congress vorige week enkele van 's werelds belangrijkste leiders op het gebied van mode en retail samen als aanjagers van consumententrends en vertegenwoordigers van de huidige staat van de retail. De 2023-editie van het WRC vond plaats in Barcelona.

Experts van retailers als Mango, Primark, Zalando, Sephora, de Spaanse modegroep Tendam en de Spaanse conceptstore Wow deelden belangrijke inzichten over de sector. Technologische duurzaamheid, zingeving als de nieuwe benchmark, AI (kunstmatige intelligentie) en de rol van de consument zijn enkele van de belangrijkste thema's die centraal stonden tijdens de laatste editie van dit internationale congres.

Duurzaamheid als technologische sleutel

Tot nu toe was het discours van modebedrijven op het gebied van duurzaamheid grotendeels gekoppeld aan concepten als nabijheid, ecologische stoffen, circulariteit en koolstofafval. Op het congres van dit jaar is echter een nieuwe variabele verschenen: technologie. De technologische vooruitgang krijgt dus een belangrijkere rol als het gaat om het beantwoorden van de ecologische, sociale en economische uitdagingen waarmee modebedrijven worden geconfronteerd.

In dit verband heeft Deloitte in samenwerking met het World Retail Congress een rapport opgesteld waarin wordt onderzocht hoe de mode-industrie technologie gebruikt om quick wins op het gebied van duurzaamheid te behalen die zich kunnen vertalen in voordelen op lange termijn, zowel binnen als buiten de sector.

"Het is geen geheim dat de detailhandel al lang wordt bekritiseerd vanwege de tol die zij eist van de planeet aarde, van productieprocessen tot consumentengedrag", aldus Karla Martin, global fashion and luxury leader, Deloitte DTTL. "Er is niet snel genoeg vooruitgang geboekt bij het creëren van meer planeetvriendelijke praktijken, misschien deels door een gebrek aan tools die kunnen helpen om zinvolle veranderingen teweeg te brengen. Nieuwe cloudgebaseerde technologieën beginnen retailers echter te helpen om duurzaamheid te stimuleren met beste praktijken en resultaten", voegde ze eraan toe.

Burberry, bijvoorbeeld, wil tegen het boekjaar 2025/26 100 procent van zijn belangrijkste grondstoffen traceerbaar maken, wat betekent dat risico's en kansen bij de inkoop beter zichtbaar zijn. In het rapport Global Powers of Retailing 2023 van Deloitte zegt Caroline Laurie, vicepresident Corporate Responsibility van Burberry, dat ambities op het gebied van duurzaamheid niet langer voldoende zijn: het is tijd om ze operationeel te maken.

Dat duurzaamheid een grote zorg is voor consumenten is geen geheim, vooral onder jongere consumenten. De Savvy Consumer Study van Samy Alliance onderstreept dit. Het is deze groeiende bezorgdheid die ertoe heeft geleid dat detailhandelaars op zoek zijn gegaan naar nieuwe technologieën die een betere gegevensverzameling, tracking en tracing en zichtbaarheid van de toeleveringsketen mogelijk maken. Maar daarnaast gebruikt de detailhandel technologie ook om geheel nieuwe circulaire bedrijfsmodellen te stimuleren, zoals kledingverhuur en wederverkoop.

Afbeelding: Luis Casacuberta, CEO van Mango Woman, Kids & Home op World Retail Congress 2023. Credit: Paula V.Pinagua/FashionUnited

Een goed voorbeeld van hoe technologie in dienst kan staan van duurzaamheid is te zien in Mango's 'duurzaamheidspaspoort'. Zoals Luis Casacuberta, (general manager van Mango Woman, Kids & Home) het omschreef: "We werken aan een paspoort zodat mensen de traceerbaarheid van het product kunnen kennen".

Volgens een recent rapport van Think with Google zegt 72 procent van de Britse consumenten dat zij bij een aankoop van cruciaal belang vinden of de waarden van het merk hun eigen overtuigingen weerspiegelen.

Zingeving als belangrijke prioriteit

Gedurende de 3 dagen van het congres hebben de verschillende leiders die deelnamen aan gesprekken en interviews de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid die bedrijven niet alleen ten opzichte van het milieu, maar ook ten opzichte van de maatschappij hebben. Een doel hebben dat verder gaat dan winst en prioriteit geven aan duurzame maatregelen die goed zijn voor de planeet en voor mensen, helpt bedrijven om op een meer authentieke manier contact te maken met hun klanten en vertrouwen op te bouwen door meer transparantie. "We moeten producten menselijker maken en ons inleven in de mensen die met ons werken", zei Selvane Mohandas du Ménil, directeur van de International Association of Department Stores, tijdens een van de vele paneldiscussies op het congres.

Millennials en generatie Z blijven hun koopkracht vergroten en het consumentenlandschap beïnvloeden. Ondanks de steeds inflatoire economie blijft 47 procent van de consumenten ervoor kiezen meer uit te geven aan duurzame goederen en diensten, ook al weten ze dat duurzame alternatieven vaak duurder zijn. Zij eisen ook transparantie over de koolstofvoetafdruk van bedrijven.

Ian McGarrigle, voorzitter van het World Retail Congress, zei: "Consumenten verwachten tegenwoordig dat retailers en de merken waar ze van kopen zich echt bekommeren om duurzaamheid en hun impact op het milieu. Het wordt nu een niet-onderhandelbare eis. Een retailer moet werken aan een het terugbrengen van de uitstoot tot nul en zijn toeleveringsketens heroriënteren om duurzamere producten aan te bieden."

AI zorgt voor revolutie in toeleveringsketens

A selection of robotic solutions from Humanizing Technologies. Photo: Humanizing.com

Hoewel AI (kunstmatige intelligentie) al enkele jaren in ontwikkeling is, is de implementatie ervan in de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven een van de meest revolutionaire veranderingen die organisaties momenteel ondergaan. Het belang van het toepassen van AI in de toeleveringsketen, met algoritmen die processen verbeteren door datagestuurde beslissingen te nemen, wordt steeds groter - zeker met de technologische vooruitgang van de afgelopen jaren.

AI kan de toeleveringsketen monitoren en waardevolle informatie verschaffen, waardoor snel op problemen kan worden gereageerd, een van de belangrijkste punten voor Dimas Gimeno, CEO van modeconceptwinkel Wow.

Kunstmatige intelligentie kan zendingen volgen en eventuele problemen aanwijzen. Het kan ook potentiële problemen voorspellen op basis van eerdere gegevens. Als er bijvoorbeeld een patroon is van te laat geleverde zendingen, kan AI het probleem vaststellen en actie ondernemen. Het kan ook gegevens verzamelen en voorspellingen doen over vraag, aanbod en andere factoren die bedrijven beïnvloeden.

Tot nu toe werden voorraden opgeslagen in magazijnen en toegewezen aan verschillende teams die ze op hun beurt distribueerden naar de fysieke winkel, de webshop en de groothandel. Maar deze aanpak past niet meer in de omnichannelwereld. Kunstmatige intelligentie kan helpen bij het verbeteren van vraagvoorspellingen, prijsstelling, voorraadoptimalisatie op meerdere niveaus en intelligente voorraadtoewijzing, -controle en -aanvulling.

Tijdens de conferentie zei Scott Galloway, hoogleraar marketing aan de NYU Stern Business School, dat AI de grote disruptor in de wereldeconomie en de detailhandel zal zijn, en dat bedrijven die dat niet volgen, achterop zullen raken: "AI gaat je baan niet innemen, daar heeft het niets mee te maken. De realiteit is dat als je niet al experimenteert met het potentieel van deze technologie, je achterop raakt.” Galloway zei dat AI een revolutie teweeg zal brengen in merchandising en winkelontwerp. In die zin zal AI in de modesector volgens The Insight Partners tegen 2027 naar schatting meer dan 4,4 miljard dollar (ongeveer 4 miljard euro) waard zijn.

Kunstmatige intelligentie zal ook een sleutelrol spelen in de manier waarop consumenten informatie zoeken over producten en diensten, door dit proces te versnellen en te verbeteren. Chat GPT krijgt steeds meer belangstelling van gebruikers, waardoor een scenario ontstaat waarbij jongere consumenten Google niet langer zien als hun enige bron om informatie te zoeken, maar waar het naast andere bronnen zoals Chat GPT of TikTok bestaat.

"De nieuwe post-pandemische retailomgeving is uitdagender, complexer en concurrerender dan ooit tevoren", aldus Tiffany Yeh, managing director bij BCG. "De overgrote meerderheid van de retailers ziet de kans over het hoofd om AI-aangedreven oplossingen toe te passen. We moeten vandaag actie ondernemen om dit voordeel te benutten en het bedrijf de toekomst in te sturen."

Consument boven technologie

Een andere belangrijke conclusie van het evenement was het belang van de consument. Technologie zeker, maar niet ten koste van alles. De consumentenervaring is een immateriële waarde die verder gaat dan de aankoop van een product of dienst, en bestaat uit talloze interacties, momenten en contactmomenten tussen consumenten en merken. Het is ook de sleutel tot merkentrouw van de klant.

Stuart Machin (CEO, Marks & Spencer), Ying Xu (CEO, Wumart), Jennifer Foyle (President en Executive Creative Director, American Eagle & Aerie) en Marcella Warternberg (CEO, AWWG) waren het er tijdens een paneldiscussie allemaal over eens dat: "Technologie is een essentiële component voor het succes van de hedendaagse retail, maar het kan niet worden geïmplementeerd zonder te overwegen of de consument van mijn merk er klaar voor is".

Het kennen van de markt en het kennen van de consument is vitale informatie voor bedrijven, omdat markten steeds meer veranderen en steeds veeleisender worden, en consumenten uiteenlopende voorkeuren en meerdere wensen hebben. Daarom zal het aanbieden van waardeproposities die ontwrichtend en innovatief zijn, het verschil maken tegenover een steeds hevigere concurrentie.

Een van de andere variabelen die werden besproken als het gaat om het bereiken van meer betrokkenheid bij consumenten is de uitvoering van specifieke lokale acties, die ook duurzaam kunnen zijn. In die zin vertelde Juliet Anammah, voormalig voorzitter van Jumia, de sector hoe zij een kleine campagne testten gericht op een specifiek segment van consumenten, waarbij zij geld doneerden om een boom te planten bij elke aankoop tijdens Black Friday. Het resultaat was spectaculair en de verkoop steeg exponentieel.

Zo blijft, ondanks de technologie, de consument de fundamentele pijler van het succes. Het gaat niet langer om het product; detailhandelaren die al hun inspanningen richten op een aantrekkelijk product als zij niet hebben geluisterd naar de behoeften van hun klanten, zijn een gegarandeerde mislukking.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited ES. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.