Zara rekent nu retourkosten in de meeste Europese landen

Zonder dat groots aan te kondigen is modeketen Zara in de afgelopen weken begonnen met het rekenen van retourkosten voor bestellingen in de meeste Europese landen, waaronder Nederland en België. Wie een Zara-kledingstuk terugstuurt via een afhaalpunt, betaalt daarvoor nu 1,95 euro of het equivalent daarvan in een andere valuta. Retourneren in een Zara-winkel is nog steeds gratis.

Voor modebedrijven zijn de kosten van retouren de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Online shoppers bestellen steeds vaker meerdere items en maten, waarvan het overgrote deel meestal wordt teruggestuurd. Het beheren van al die retouren kost bedrijven veel tijd en geld. Met de invoering van retourkosten probeert Zara het aantal retouren te temperen.

Zara is niet het enige bedrijf dat kosten rekent voor online retouren: H&M, bijvoorbeeld, vraagt al langer een euro voor het terugsturen van online bestelde items via een afhaalpunt. Opvallend is dat Zara er recent voor heeft gekozen deze kosten alsnog te introduceren. Mogelijk zullen andere bedrijven volgen.