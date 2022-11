Zo boek je succes met je buitenlandse webverkopen

Steeds meer webretailers kiezen ervoor om crossborder te gaan. Webshop-eigenaren die ook leveren aan het buitenland groeien harder en kunnen hun seizoensgebonden producten beter te spreiden. Een kansrijke zet dus, maar ook uitdagend, vooral op het gebied van logistiek.

Active Ants is gespecialiseerd in crossborder-zendingen – binnen de Europese Unie en ver daarbuiten. Ze helpen klanten waaronder modemerken Mud Jeans, Tess V en Naked Wolfe met het hele verzendproces, van douanes tot labels. Active Ants nodigt webretailers uit om het crossborder-avontuur aan te gaan. Om ze een duwtje in de rug te geven, hebben ze een whitepaper gecreëerd met snelle tips om de internationale markt te bestieren.

Grenzen kiezen

Waarom zou je je laten beperken door landsgrenzen als de hele wereld je speelveld kan zijn? Dat is de vraag die Active Ants bij de moderne webretailer neerlegt. De eerste stap richting crossborder is om die grenzen vast te stellen. En dat is serieus denkwerk met veel kritische vragen: waar zitten jouw potentiële kopers? Wat is hun bestedingspatroon? Zijn er lokale marktplaatsen om mee samen te werken en hoe sterk is de concurrentie? Als er binnen jouw niche al veel sterke partijen aanwezig zijn, is het misschien beter elders te zaaien. Het is ook zaak om de wetgeving en infrastructuur van een land onder de loep te nemen. Test de volwassenheid van de e-commercesector. Zelfs binnen en land zie je hierin sterke verschillen tussen sectoren.

Bestudeer voor je je committeert aan een afzetmarkt ook de lokale wet- en regelgeving van het land. Sinds de Brexit op 1 januari 2021 is verzenden naar de UK niet eenvoudig. Voor Groot-Brittannië, en alle andere landen buiten de Europese Unie, geldt geen vrij verkeer van goederen, dus dan krijg je te maken met de douane. Je moet je daar als retailer niet door laten tegenhouden, maar het vergt wel extra voorbereiding. Een externe partij kan die zorgen uit handen nemen. Bij Active Ants zijn veel van de bijkomende handelingen zoals handelsfacturen en vervoersdocumenten bijvoorbeeld geautomatiseerd. Dat scheelt tijd, geld en stress.

Multi-warenhuizen en slim retourneren

Europese consumenten zijn totaal gewend aan online shoppen. Ze verwachten van jou als webretailer dan ook tijdige, snelle en flexibele levering. Als je internationaal veel verkoopt, kun je kiezen voor één centraal fulfilment centrum of voor verschillende locaties. Multi-warehousing is de term voor zo’n lokale aanpak, waarbij je voorraden dichter bij je internationale kopers opslaat. Het werkt goed bij een simpel assortiment met een snelle doorlooptijd. Active Ants heeft bijvoorbeeld vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Engeland én contracten met lokale verzendbedrijven. Daardoor zijn producten altijd binnen no-time bij de koper.

Gespreide bevoorrading biedt een groener scenario dan één centraal punt. Normaal moet elke order los worden verzonden. Bij multi-warehousing kun je op pallets heel veel items tegelijk kunt versturen. Enkel de laatste kilometers gaan per stuk. De last mile, de laatste afstand die een pakketje moet afleggen tot de koper, wordt korter en dat drukt meteen de logistieke kosten.

De handelingskosten en verzendkosten om retours te verwerken kunnen behoorlijk aan de resultaten trekken. Ook daar kan het bundelen van pakketjes webretailers financieel uit de brand helpen. Een snelle scan bij een lokaal retouradres zorgt bovendien voor een vertrouwd gevoel bij de consument en snelle, real-time data waarmee je de terugbetaling kunt versnellen.

Groen verpakt

Pakjes klaarmaken voor internationale orders stopt niet na het plannen van de reis. Het inpakken van het product wordt steeds belangrijker en consumenten hebben er sinds kort veel over te zeggen. Ze willen duurzame verzending met efficiënt gebruik van verpakkingsmaterialen. Niets is zo vervelend voor de bewuste consument als een levering in gebakken lucht: een kleine bestelling in een enorme doos. Active Ants investeerde daarom in verschillende, efficiënte inpakmachines – op maat. Dat scheelt opvulmateriaal en 40% ruimte, dus ook verzendkosten. De duurzame business case wordt wederom bewezen: met een doordachte werkwijze en de juiste partner, gaan sociaal en financieel prima samen.

