Zorgen over achteraf betalen in winkels: "Klanten kunnen gratis kopen, retailers verkopen meer"

Klarna biedt nog steeds de mogelijkheid om achteraf te betalen in fysieke winkels, een optie die inmiddels ook beschikbaar is bij modeketens zoals H&M. Het bedrijf stelt dat zowel consumenten als de retailsector de betaalmethode steunen, maar de uitbreiding roept zorgen op bij de Tweede Kamer en financiële experts vanwege het risico op oplopende schulden.

Uitbreiding naar fysieke winkels

Deze week sprak Klarna, samen met andere betaalbedrijven zoals Riverty, Billink en In3, met de Tweede Kamer over de uitbreiding van achteraf betalen naar fysieke winkels. Hoewel verschillende Kamerleden zich zorgen maken over de gevolgen voor consumenten, stelt Klarna dat er veel vraag is vanuit zowel consumenten als de retailsector.

De Zweedse modegroep H&M, die onder andere modemerken zoals Monki, & Other Stories, Cos en Arket in haar portefeuille heeft, kondigde in 2018 aan te investeren in Klarna en haar mogelijkheden. Over het bedrag van de investering wordt door het modebedrijf niets gezegd. In het persbericht wordt vermeld dat "de investering blijk geeft van een gedeelde inzet en visie over de toekomst van retail, die door de steeds veranderende wensen van de consument continu in ontwikkeling is".

Sinds 2020 is het bij H&M in Nederland mogelijk om zowel online als in de fysieke winkels via Klarna achteraf te betalen.

Politieke bezorgdheid en kritiek van experts

Ondanks de populariteit van achteraf betalen maken politici en experts zich zorgen. De mogelijkheid om direct te kopen en later te betalen kan gevolgen hebben voor de financiële gezondheid van consumenten. Japke Kaastra, hoofd financiële gezondheid bij ING, deelt zijn zorgen met Nu.nl: "Het wordt zo heel verleidelijk voor consumenten om zich te behangen met schulden. Dat er vraag naar is verbaast me niet: klanten kunnen gratis kopen zonder geld, en retailers verkopen meer."

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt dat jongeren tussen de 18 en 24 jaar de grootste risicogroep voor betaalachterstanden vormen. Jongeren in deze leeftijdsgroep laten zich snel verleiden tot aankopen die ze niet nodig hebben en waar ze het geld niet voor hebben. Dit verhoogt de kans op onbetaalde rekeningen en leidt tot meer contact met incassobureaus.

Politici, waaronder ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder, hebben daarom hun bezorgdheid geuit over de uitbreiding van achteraf betalen naar de winkelstraat. Kaastra benadrukt de risico’s van aankopen in combinatie met achteraf betalen. “Iemand die iets voor 3,95 euro koopt en niet op tijd betaalt, kan al snel een boete krijgen die hoger ligt dan het aankoopbedrag,” aldus Kaastra, zo meldt Nu.nl. Klarna rekent 13,50 euro voor te late betalingen.