Kijken: de modedocumentaire Taking Justice van Chanel Trapman

In Taking Justice volgt Chanel Trapman Janneke Honings en Judith van der Wolde van het duurzame kledingmerk J-Lab3l naar India, waar zij hun collecties produceren bij een bijzondere fabriek. In deze productiefaciliteit, een van de 40.000 in het land, is het merendeel van de werknemers vrouw, ook in managementfuncties. Dat laatste is een unicum in India, en in de mode-industrie over het algemeen.

