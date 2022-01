Gijs Boudewijn, directeur van Betaalvereniging Nederland gaat in gepsrek met hoogleraar, toezichthouder en ondernemer Kitty Koelemeijer. Koelemeijer en Boudewijn spreken over de ontwikkelingen in het betalingsverkeer, de rol van Fintech en Big Tech, crypto en de digitale euro. Bekijk hieronder de video.

Video: Kitty Koelemeijer via YouTube