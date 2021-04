Video: Balenciaga verspreid positiviteit door middel van een video

Beeld: Balenciaga, YouTube

Wat hebben het Rode Plein van Moskou, de Chinese Muur in Peking, de piramides van Egypte en de Parijse Eiffeltoren gemeen? Ze vormen allemaal het decor van de pre-collectie Winter 2021 van Balenciaga. Ter ondersteuning van de collectie bracht Balenciaga ook een video uit, gemaakt in samenwerking met kunstenaars Kamilya Kuspanova, Anton Bialas en Heejoon Kwak. De video bevat geen producten of advertenties, maar is alleen gemaakt om positiviteit te verspreiden, zei het merk in een verklaring. Met behulp van beelden en geluiden, waarvan wetenschappelijk is bewezen wat bij de meeste mensen vreugde opwekt, zijn de gemonteerde clips en effecten op een manier tot een video gemaakt met als doel om iedereen een goed gevoel te geven.

Bron: Balenciaga via YouTube