Video: Bekijk hier de debuutcollectie van Walter Chiapponi bij Blumarine

Walter Chiapponi presenteerde tijdens Milan Fashion Week de herfst/winter 2024-collectie van Blumarine. De nieuwe creatief directeur werd in november vorig jaar aangekondigd via een persbericht. Marco Marchi, directeur van Eccelenze Italiane, het moederbedrijf van Blumarine, zie toen in het statement: “Ik weet zeker dat Walter Chiapponi met zijn talent en verfijnde stijl nieuwe energie zal brengen bij Blumarine terwijl hij het erfgoed in stand houdt. Ik ben trots dat we een nieuw en belangrijk hoofdstuk schrijven samen met Walter."

In oktober vorig jaar werd duidelijk dat Nicola Brognano, de creatief directeur van Blumarine sinds 2019, zou aftreden. Brognano laat een reeks neo-romantische en vooral op de Y2K-esthetiek geïnspireerde collecties achter in het portfolio van het merk.

Bekijk hier wat de nieuwe creatief directeur voor ogen heeft voor Blumarine. Hiervoor was Chiapponi werkzaam bij Italiaans merk Tod's. De nieuwe creatief directeur bij Blumarine was ook werkzaam bij de luxe modemerken Givenchy, Valentino, Gucci, Miu Miu en Bottega Veneta.