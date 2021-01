Ontdek in deze video de nieuwste SS21 Haute Couture collectie van het Franse modehuis Chanel. De collectie is ontworpen door Virginie Viard. Bloemen spelen een grote rol in de collectie en daarmee ook de show. Het decor is bezaaid met bloemenblaadjes en -takken. Bekijk hieronder de video.

Beeld en video: Chanel via YouTube