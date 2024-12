Video: Chanel presenteert Métiers d’Art 2024/25-collectie in Hangzhou

Op de betoverende oevers van het West Lake in Hangzhou, China, werd de Métiers d'art-collectie van Chanel voor 2024/25 gepresenteerd als een visuele ode aan het verleden van het modehuis. De show, die plaatsvond bij zonsondergang, haalt haar inspiratie uit de iconische Chinese Coromandel-schermen van Gabrielle “Coco” Chanel, die haar hele leven een bijzondere plaats in haar hart (en haar Parijse appartement) innamen. De schermen, met hun gedetailleerde bloemenmotieven, vormen de basis voor een collectie waarin elke jurk, elk pak en elke omlijsting subtiele verwijzingen naar deze kunstwerken bevat. Bloemenbroderieën in jadegroen, roze en hemelsblauw schitteren als een visuele vertaling van het lakwerk, terwijl de texturen van de stoffen — van zijde en satijn tot fluweel — een mysterieus, bijna etherisch gevoel oproepen. De silhouetten waren doordrenkt met een gevoel voor detail, zowel zichtbaar als verborgen, van zakken die de vorm van enveloppen aannemen, tot de fosforescerende vlechten die met zachte luminescentie gloeiden. Lange jassen van tweed en fluweel straalden een subtiele grandeur uit, als een droomreis door een wereld van tijdloze elegantie.

Hoewel Chanel zichzelf blijft heruitvinden, wordt het modehuis geconfronteerd met de uitdagingen die de luxemarkt momenteel ervaart. De recente vertraging op de Chinese markt, ooit de groei-motor voor luxe, heeft zijn invloed op de sector, inclusief bij Chanel. Frederic Grangie, hoofd van de horloge- en juwelendivisie, waarschuwde voor een langdurige crisis in de luxe-industrie. De dalende vraag in China, gevoed door de vastgoedcrisis en de hoge jeugdwerkloosheid, heeft geleid tot zorgen over “luxemoeheid,” waarbij klanten zich beginnen af te vragen wat de echte waarde van luxe is in een verzadigde markt. Ondanks deze tegenslagen, heeft Chanel altijd een langetermijnvisie gehad en is het merk minder afhankelijk van China dan andere grote luxeconcerns, zoals LVMH en Gucci.

Deze show viert het rijke erfgoed van het merk en toont de tijdloze visie van Chanel, terwijl het ook navigeert door de turbulente wateren van een steeds veranderende luxe-industrie.

Bron: Chanel