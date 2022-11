Janneke de Bijl kan er niet over uit. In een fragment spreekt mode-ondernemer Nikkie Plessen over een tip dat mensen items in de sale moeten kopen, ‘die ze niet graag willen’. De Bijl gaat in haar column op NPO Radio 1 in op consumptie, het gedrag van mensen en de tips van Nikkie Plessen.

Bekijk de korte video hieronder.

">

Eigendom: NPO Radio 1