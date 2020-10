Video: De (niet) duurzaamheid van de sneakerwereld

In deze video gaat Sneakerjagers in gesprek met experts in de sneakerwereld. De focus in dit gesprek ligt op de duurzaamheid van deze branche. Zo vraagt Sneakerjagers zich af waarom het aanbod duurzaam geproduceerde sneakers zo laag is, en waarom dit aanbod ook nog eens onaantrekkelijk en vaak duur is. Ook wordt er ingegaan op hoe het kan dat er jaarlijks 300 miljoen sneakers op de afvalberg belanden. Je hoort het in onderstaande video.

Beeld en video: Sneakerjagers via YouTube