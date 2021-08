Video: De relatie tussen mode en kunst

Mode en kunst zijn altijd nauw met elkaar verbonden geweest en hebben elkaar voortdurend beïnvloed. Maar hoe ziet deze relatie eruit in het digitale tijdperk? Filling Pieces nodigde multidisciplinaire kunstenaars Bob Sizoo, Tim Wes en Maru Asmellash, medeoprichter van The New Originals, uit om hun licht te laten schijnen over de onderlinge afhankelijkheid van beide disciplines, hoe de dynamiek van de industrie verandert en wat de toekomst in petto heeft voor kunst en mode.

Video: Filling Pieces via YouTube