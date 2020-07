Video: Dior Cruise 2021 collectie

In Lecce, Italië werd dit jaar de Cruise 2021 collectie van Dior vertoond. Het event werd live gestreamd op YouTube, en er was geen publiek aanwezig. De show begint heel donker met een choreografie bedacht door Sharon Eyal, vol krachtige bewegingen die doen denken aan moderne dans, waarna de modeshow start in een prachtig verlichte locatie. De verlichting werd verzorgd door lichtkunstenares Marinella Senatore. Met leuzen als 'Je kunt vaak revoluties creëren zonder ernaar te zoeken' geeft Dior ook nog eens mooie lessen mee. De collectie is ontworpen door Maria Grazia Chiuri. Bekijk hieronder de video om de Cruise 2021 collectie te ontdekken.

Bron:Christian Dior via YouTube