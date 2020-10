Gucci gaat een samenwerking met The Sims 4 aan waarbij in het spel stukken van de Gucci Off the Grid-collectie gedragen kunnen worden. Als spelers dat doen, krijgen zij een groene 'eco-footprint' en een 'environment score' van 10 punten. Kijk hieronder de video voor de eerste sneak peek van de samenwerking.

Beeld en video: Gucci via YouTube