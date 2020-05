Video: een digitale toekomst voor mode

In deze Fashion for Good video is Amber Jae Slooten, mede-oprichter en creatief directeur van The Fabricant te gast. De Q&A met Amber Jae Slooten en Georgia Parker, innovatiemanager van Fashion for Good, is in het Engels. De twee spreken onder meer over hoe covid-19 zorgt voor versnelde digitalisering. "Digitale mode gaat nu echt van start," vertelt Slooten, tijdens haar introductie.

Tip: begin bij minuut 4 om direct van start te gaan.

’The Fabricant’, een Amsterdams digitaal modehuis, produceert alleen digitale kleding en creëert augmented reality oplossingen en producten als marketingtool voor modemerken. Vooralsnog een kostbaar traject, waarbij weken aan een kledingstuk wordt gewerkt, maar in de toekomst zou dit zomaar een onmisbaar verkoopinstrument kunnen worden, wanneer fabrieken geen monstercollecties kunnen produceren en het wereldwijde reisembargo kopers en winkeliers thuis houdt. Lees meer in het artikel 'Kan een digitale showroom de groothandel redden?'