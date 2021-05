Video: Een reis door vier eeuwen met handgemaakt borduurwerk

Het Fries Museum bewijst dat borduurwerk meer is dan decoratie door 150 kledingstukken en accessoires tentoon te stellen. Het borduurwerk zou moeten laten zien wie je bent. In Haute Bordure vergaap je je aan vier eeuwen handgemaakt borduurwerk in de Nederlandse mode. Van een spectaculair catsuit van Jan Taminiau – van top tot teen met pailletten bestikt – tot met gouddraad versierde schoenen uit 1620, en van ritselende roaring twenties jurkjes tot 18de eeuwse mannenvesten met minutieus geborduurde details. Een lust voor het oog van de modeliefhebber en een feest der herkenning voor textielfans.

Bron: Fries Museum via YouTube